Lý do Taylor Swift, Tom Holland, Selena Gomez và loạt ngôi sao "nghỉ chơi" mạng xã hội

HHT - Các nền tảng mạng xã hội như Instagram, Twitter là những phương tiện truyền thông tiện lợi để các nghệ sĩ quảng bá các sản phẩm mới của họ. Tuy nhiên, nó cũng mang lại nhiều ảnh hưởng tiêu cực đối với các nghệ sĩ khiến họ phải ngừng sử dụng.

Ariana Grande

Trong một buổi livestream gần đây, Nicki Minaj chia sẻ rằng một người mà cô rất yêu quý sẽ không sử dụng Twitter nữa vì những bình luận tiêu cực trên nền tảng này. Dù không tiết lộ tên của người bạn nhưng cộng đồng mạng cũng dễ dàng đoán ra người đó chính là Ariana Grande.

Tài khoản Twitter của Ariana Grande đã bị chính chủ xóa từ năm 2021 và vẫn chưa có dấu hiệu hoạt động lại. Trước khi đi đến quyết định này, cô từng phải khóa phần bình luận trên Twitter sau khi bị tố chiếm đoạt văn hóa Châu Á. Trong một lần khác, bài đăng ăn mừng chiến thắng giải Grammy cho bản kết hợp Rain On Me của nữ ca sĩ cũng nhận về hàng ngàn bình luận tiêu cực. Nhiều ý kiến cho rằng việc chiến thắng của Ariana Grande là không hề xứng đáng.

Selena Gomez

Selena Gomez từng được mệnh danh như là “nữ hoàng Instagram”, là ngôi sao đầu tiên cán mốc 100 triệu người theo dõi trên nền tảng này. Hiện tại, mỗi bài đăng quảng cáo của Selena Gomez có giá lên đến 1,46 triệu USD (khoảng 33 tỷ VNĐ). Tuy nhiên, nàng công chúa Disney hiện nay đã không còn sử dụng Instagram hay bất cứ tài khoản mạng xã hội nào. Các bài đăng hiện tại đều do quản lí đăng tải nhằm mục đích cập nhật lịch trình và quảng bá các hoạt động liên quan của nữa ca sĩ.

Selena Gomez cho biết sử dụng mạng xã hội đã gây ảnh hưởng tiêu cực đến sức khoẻ tinh thần: “Từ bỏ mạng xã hội làm cho cuộc sống của tôi tốt hơn bao giờ hết. Tôi không còn bận tâm về những gì đang xảy ra trong nền công nghiệp âm nhạc này. Tuy việc này không làm cho mọi người hạnh phúc nhưng nó đã cứu cuộc đời tôi”. Từ đó đến nay đã hơn 4 năm kể từ khi nữ ca sĩ quyết định chú tâm vào cuộc sống của mình hơn là những gì trên mạng xã hội.

Tom Holland

Mới đây, Tom Holland chia sẻ rằng anh sẽ rời bỏ mạng xã hội trong một khoảng thời gian. Nam diễn viên luôn trong tình trạng mất tinh thần và chịu áp lực tâm lý trước các bài viết về mình: “Tôi cảm thấy choáng váng trước những gì họ nhắc về tôi trên mạng xã hội, nó ảnh hưởng rất nhiều đến sức khỏe tinh thần của tôi.” Dù vậy, người Nhện vẫn gửi lời cảm ơn đến những người hâm mộ đã luôn ở bên mình trước khi rời khỏi các nền tảng mạng xã hội.

Taylor Swift

Năm 2016, hàng triệu biểu tượng “rắn độc” và hashtag #TaylorSwiftIsOverParty (Taylor Swift đã hết thời rồi) được thả vào trang cá nhân của Taylor Swift kéo theo một chiến dịch tẩy chay nữ ca sĩ sau ồn ào với vợ chồng Kim Kardashian và Kayne West. Trước cơn phẫn nộ của cộng đồng mạng, giọng ca Look What You Made Me Do đã ẩn hết các tài khoản mạng xã hội của cô và hoàn toàn biến mất trước truyền thông trong một khoảng thời gian dài.

Ở thời điểm hiện tại, dù đã được minh oan và hoạt động trên các nền tảng mạng xã hội nhưng nữ ca sĩ vẫn khóa đi phần bình luận trên Instagram của mình.

Ed Sheeran

Vào năm 2017, Ed Sheeran đã xóa đi tài khoản Twitter cá nhân của mình. Nam ca sĩ cho rằng trên Twitter luôn đầy rẫy những bình luận tác động tiêu cực đến bản thân. Trước đó, Ed Sheeran dính vào nghi vấn hát nhép tại một buổi hòa nhạc và bị tấn công nặng nề trên nền tảng Twitter.

Ngoài ra, giọng ca Shape Of You cũng bị nhiều bình luận tiêu cực nhắm đến khi anh được mời đóng vai khách mời trong bộ phim truyền hình ăn khách Game Of Thrones. Việc xóa đi tài khoản Twitter của mình một cách bất ngờ, Ed Sheeran đã làm một số người hâm mộ cảm thấy bất ngờ nhưng một bộ phận fan của nam ca sĩ cho rằng anh đã ẩn ý về việc này từ lâu về trước. Hiện tại tài khoản Twitter của Ed Sheeran đã trở lại và cập nhật về các sản phẩm âm nhạc cũng như các đêm diễn hòa nhạc của anh.