“Lyle, Chú Cá Sấu Biết Hát” không chỉ vui nhộn, còn có Shawn Mendes hát rất hay!

HHT - “Lyle, Chú Cá Sấu Biết Hát” là bộ phim thú vị và vui nhộn thích hợp dành cho cả gia đình cùng xem. Bộ phim có một chú cá sấu đáng yêu nhất quả đất và Shawn Mendes hát rất hay!

Lyle, Chú Cá Sấu Biết Hát (Lyle, Lyle, Crocodile) là bộ phim được chuyển thể từ quyển sách cùng tên của tác giả Bernard Waber.

Bộ phim kể về gia đình Primm vừa chuyển đến New York mà không ngờ rằng trên gác mái nhà mới có một “khách trọ”. Một hôm, sau khi nghe thấy tiếng động kỳ lạ trên gác mái, cậu con trai nhỏ của cả nhà - Josh Primm quyết định tìm kiếm câu trả lời. Kết quả, cậu tìm thấy… một chú cá sấu, không những thế chú còn biết hát và thậm chí là hát rất hay.

Từ đó, chú cá sấu Lyle trở thành một thành viên trong gia đình Primm. Chú cá sấu thân thiện, ngây thơ, mê tắm và hát rất hay này đã dần dần thay đổi cuộc sống của gia đình Primm theo cách tốt đẹp hơn. Nhưng do lộ diện và quá sức nổi bật, Lyle gây chú ý, dẫn đến việc chú buộc phải đối mặt với những người săn lùng mình. Cuộc phiêu lưu của chú cá sấu biết hát Lyle tại New York theo đó đã bắt đầu đầy kịch tính, nhưng cũng không kém phần thú vị và cảm động.

Ngoài nội dung vui nhộn, đậm tính giải trí, một phần sức hút của phim còn đến từ dàn diễn viên chất lượng. Lyle - chú cá sấu trung tâm của bộ phim được lồng tiếng bởi nam ca sĩ Shawn Mendes - giọng ca nhạc pop nổi tiếng người Canada.

Thủ vai người mẹ của gia đình Primm chính là Constance Wu, nữ diễn góp mặt trong bộ phim ăn khách nổi bật Crazy Rich Asians. Bên cạnh đó, nam diễn viên Brett Gelman hài hước từ series đình đám Stranger Things, nam diễn viên gạo cội Javier Bardem cũng góp mặt giúp Lyle, Chú Cá Sấu Biết Hát thêm rôm rả.

Thuộc thể loại nhạc kịch, Lyle, Chú Cá Sấu Biết Hát được đầu tư chỉn chu, trau chuốt về mặt âm thanh. Đáng chú ý, ngoài giọng ca truyền cảm của Shawn Mendes, nhạc phim còn được chắp bút bởi đội ngũ đứng sau thành công của bộ phim nhạc kịch ăn khách The Greatest Showman. Nhiều ca khúc nhạc phim của Lyle, Chú Cá Sấu Biết Hát hứa hẹn sẽ thành hit và phủ sóng rộng rãi như The Greatest Showman đã làm được với Never Enough, Rewrite The Stars…

Sau khi công chiếu ở thị trường Bắc Mỹ, phản ứng của người xem dành cho Lyle, Chú Cá Sấu Biết Hát rất tốt. Trên trang đánh giá phim ảnh Rotten Tomatoes, phim được đánh giá với mức điểm khá cao từ người xem - 94% cho độ “tươi ngon”, rất nên xem.

Tuy một số trang phê bình phim cho rằng sẽ khó để bộ phim trở thành một tác phẩm hài kinh điển, nhưng khán giả vẫn thấy bộ phim giải trí, mang đến nhiều tiếng cười thư giãn. Và đôi khi, chỉ như thế đã là đủ!

Phim hiện đã có mặt ở rạp chiếu tại Việt Nam.