LyLy và Song Luân diễn "tiểu phẩm" bịt mắt, Anh Tú Voi mới là người "căng"

HHT - LyLy vừa đăng tải một clip "tiểu phẩm" ngắn bên cạnh "anh trai" Song Luân nhưng phải đính chính liền tay sau khi bị Anh Tú Voi "hỏi thăm".

Mới đây, dàn sao Việt gồm Trường Giang, LyLy, Song Luân, ISAAC, Hồng Ngọc, Tăng Duy Tân, Hà Nhi, Bảo Anh cùng có chuyến công tác tại Mỹ. Bên cạnh khoảng thời gian làm việc, các nghệ sĩ còn thường xuyên chia sẻ hoạt động nghỉ ngơi, tham quan.

Trong đó, ca sĩ LyLy hào hứng đăng tải một đoạn clip ngắn, diễn một "tiểu phẩm vô tri" cùng "anh trai" Song Luân, kèm theo dòng trạng thái "Tào lao thiệt". Đoạn clip ghi lại cảnh LyLy đang diễn sâu, vừa đi vừa nghe điện thoại thì giọng ca Anh Thích Em Như Vậy bất ngờ chạy lại gần, bịt mắt cô và nói "Đoán xem ai đây?".

Không do dự, LyLy lần lượt gọi ba cái tên: Anh Long, anh Hùng, anh Tú. Sau mỗi lần gọi tên như vậy, Song Luân đều thích thú đáp lại không phải. Đáng nói, cho đến khi cả hai cùng "ú òa", đứng đối diện, nhìn thẳng vào mặt nhau thì mới ngỡ ngàng vì đang nhận nhầm người, hoảng hốt hỏi "ủa ai vậy" rồi tự rời đi.

Đoạn clip "hạt nhài" của LyLy và Song Luân nhanh chóng thu hút hơn 1 triệu lượt xem trên TikTok và hàng trăm bình luận bày tỏ thích thú từ cư dân mạng. Bên cạnh đó, netizen còn phát hiện Anh Tú Voi có động thái cực căng, "gia trưởng" hỏi "cô hàng xóm" Long với Hùng là anh nào sao lại đọc trước Anh Tú. Ngay lập tức, LyLy phải đính chính rằng "Save the best for the last" (tạm dịch: dành điều tốt nhất ở cuối cùng).

Màn tương tác hờn ghen vu vơ của đôi bạn hàng xóm khiến fan được dịp cười hả hê. Nhiều fan hài hước để lại bình luận rằng: "Long với Hùng quan trọng hơn Tú", "Rồi rồi ghen rồi, Anh Tú cũng là dự bị thôi nha"…

Anh Tú và LyLy lần đầu hợp tác trong một sản phẩm âm nhạc vào năm 2020. Kể từ đó, cặp đôi gắn bó với nhau nhiều hơn, sát cánh trong nhiều sự kiện trong showbiz đến những hoạt động đời thường. Dù liên tục vướng tin đồn tình cảm nhưng cặp đôi chưa lên tiếng xác nhận mối quan hệ. Anh Tú từng chia sẻ: "Tôi coi LyLy là một người rất thân. Nên các bạn có thể nghĩ đủ tên là tình bạn, tình yêu, tri kỷ, bạn thân các thứ. Cá nhân tôi, Ly là một người rất tuyệt vời và tôi hài lòng với mối quan hệ này".