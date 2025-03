Ma Cà Rồng Nosferatu: Siêu phẩm kinh dị Gothic sẵn sàng đổ bộ rạp phim Việt

HHT - Là một trong những bộ phim kinh dị xuất sắc nhất năm, "Nosferatu" (Ma Cà Rồng Nosferatu) hứa hẹn sẽ đưa khán giả đến thời đại tăm tối, đầy mị hoặc của châu Âu thế kỷ 19, nơi bóng tối và sự ám ảnh len lỏi trong từng khuôn hình.

Là phim làm lại từ Nosferatu: A Symphony of Horror,tác phẩm kinh điển của Đức năm 1922, Nosferatu kể về anh chàng Thomas Hutter (Nicholas Hoult), người nhận lệnh đến lâu đài của bá tước Orlok để thực hiện các thủ tục mua bán đất, để lại người vợ Ellen (Lily-Rose Depp) dù cô mặc sức can ngăn. Nhưng sau khi bước chân vào tòa lâu đài tăm tối, Thomas Hutter mới phát hiện mình vừa bước vào hang ổ của quỷ dữ.

Ngay từ những giây đầu của trailer, người xem đã bị cuốn vào bầu không khí lạnh lẽo đậm chất gothic, u ám và ngột ngạt tựa cơn ác mộng không có hồi kết. Nữ chính Ellen trong quá khứ từng mời gọi một "thiên thần hộ mệnh" với mong muốn được vỗ về, bầu bạn, ngờ đâu lời cầu nguyện đó là nguồn cơn dẫn đến mọi bi kịch về sau.

Trong tiếng Rumani cổ, "Nosferatu" có nghĩa là "ma cà rồng". Đây cũng được xem là nhân vật ma cà rồng đầu tiên xuất hiện trên màn ảnh. Khác với kiểu hào nhoáng của Dracula, Nosferatu là sinh vật gớm ghiếc với hình dạng quái dị, không có chút nhân tính.

Nosferatu là một bữa tiệc thị giác đánh dấu cột mốc đáng nhớ tiếp theo trong sự nghiệp của đạo diễn Robert Eggers, nhà làm phim từng mê hoặc khán giả của thể loại giật gân, kinh dị qua các phim như The Witch (2015), The Lighthouse (2019) hay gần nhất là The Northman (2022).

Tại Oscars 2025, Nosferatu nhận tổng cộng bốn đề cử, tập trung vào các hạng mục kỹ thuật và chế tác. Bên cạnh sự ghi nhận từ Viện Hàn lâm Mỹ, phim còn giành chiến thắng tại một số giải thưởng quan trọng khác như giải Quay phim xuất sắc nhất tại Critics' Choice Awards hay đề cử cho Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất tại Satellite Awards dành cho Lily-Rose Depp.