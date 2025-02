Ma Ran Đô hoang mang khi Võ Tấn Phát, Hoa hậu Thiên Ân đồng loạt "chốt đơn" 4 tỷ

HHT - Diễn viên Ma Ran Đô trong phim "Nụ Hôn Bạc Tỷ" bất ngờ phủ sóng mạng xã hội với câu thoại "Giờ tao đưa mày 4 tỷ, tao kêu mày biến, mày có biến không" nhưng hiện tại lại muốn "tự biến".

Mới đây, trên khắp các nền tảng mạng xã hội (MXH), netizen thích thú truyền tay nhau đoạn clip được một khán giả quay lại khi xem phim chiếu rạp Nụ Hôn Bạc Tỷ với nội dung: Tú (vai diễn do Ma Ran Đô đóng) trong lúc đôi co, cãi vã cùng Quang (vai diễn do Lê Xuân Tiền đóng) đã đưa ra điều kiện, yêu cầu Quang rời xa Vân (nữ chính do Thiên Ân thủ vai) đó là "Giờ tao đưa mày 4 tỷ, tao kêu mày biến, mày có biến không".

Dù phân cảnh chỉ vỏn vẹn 3 giây nhưng với lời thoại "sặc mùi tiền", đoạn clip này đã nhanh chóng trở thành content (nội dung) được cộng đồng mạng rần rần hưởng ứng. Nhiều người dùng MXH TikTok sáng tạo một hiệu ứng khiến hình ảnh tan biến đi kèm với câu thoại trên, ngụ ý thay lời muốn nói "Tôi đồng ý".

Hàng loạt clip "đu trend" ra đời kèm theo nhiều câu trả lời hài hước nhưng kết quả chỉ có một nhanh chóng ra đời: "4 tỷ của anh lớn quá, tôi cũng có danh dự của tôi mà", "Cái gì, 4 tỷ á, tôi chỉ cần 3 tỷ thôi cũng biến, đây số tài khoản đây"... rồi tan biến.

"Tổng tài Vờ Tờ Pờ" Võ Tấn Phát cũng không bỏ qua cơ hội làm giàu, sang tận nhà Ma Ran Đô ký giấy - trao tiền sòng phẳng. Với Hoa hậu Đoàn Thiên Ân, cô hẹn Ma Ran Đô 2 mặt 1 lời, vừa nghe tiếng "ting ting" chuyển khoản thành công thì vội chào tạm biệt. Còn Ma Ran Đô, nam diễn viên có câu trả lời khiến fan "cảm lạnh" khi vừa dứt câu "tôi chọn tình yêu" đã "quay xe" đòi luôn 4 tỷ và biến mất hút.

Trước tốc độ viral của con số 4 tỷ, chính chủ phải "tá hỏa" vì bất ngờ mang nợ, đăng đàn bày tỏ sự hoang mang trên trang cá nhân: "Tự nhiên em ngủ có một giấc dậy giờ em nợ nguyên một cộng đồng mạng".

Ma Ran Đô (sinh năm 1997) từng theo học tại trường Đại học Nông Lâm. Nhờ sở hữu vẻ ngoài điển trai, chiều cao 1m8 và niềm đam mê với nghệ thuật, Ma Ran Đô quyết định rẽ hướng làm nghề người mẫu, sau đó học thêm kỹ năng diễn xuất. Năm 2020, Ma Ran Đô bén duyên với vai nam chính trong MV Tình Nào Không Như Tình Đầu của ca sĩ Trung Quân, viết nên câu chuyện tình yêu đồng tính cùng Tun Phạm.

Bên cạnh đó, Ma Ran Đô cũng góp mặt trong các dự án như phim truyền hình Đừng Khóc Anh Đây Mà, series Tiệm Ăn Của Quỷ và hoạt động tại sân khấu kịch. Năm 2024, Ma Ran Đô gây chú ý khi xuất hiện trên màn ảnh rộng trong phim Nụ Hôn Bạc Tỷ của đạo diễn Thu Trang.