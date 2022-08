Mặc gia đình phản đối, Thiện Nhân quyết thay tên đổi họ, sang Hàn Quốc chụp ảnh cưới cùng người yêu?

HHT - Bất chấp sự ngăn cản của gia đình, mới đây Thiện Nhân đã cùng người yêu đồng giới đặt chân đến xứ sở kim chi. Tại đây, cả hai đã thực hiện một bộ ảnh rất tình cảm khiến netizen nghi là ảnh cưới.

Thời gian vừa qua, mâu thuẫn giữa Thiện Nhân và gia đình là tâm điểm chú ý của cư dân mạng. Mặc dù gia đình luôn bày tỏ mong muốn chờ con về nhà, Thiện Nhân mới đây lại tay trong tay cùng người yêu đồng giới đi du lịch ở Hàn Quốc.

Trên trang cá nhân của mình, Thiện Nhân cùng người yêu thường xuyên chia sẻ khoảnh khắc hạnh phúc ở xứ sở kim chi. Cô vẫn giữ tinh thần lạc quan và thoải mái trước những ồn ào đang xảy ra.

Không những thế, cặp đôi còn mặc Hanbok (trang phục truyền thống Hàn Quốc) và chụp một bộ ảnh "tình bể bình". Nhiều người đồn đoán đây là bộ ảnh cưới của cặp đôi vì cả hai đã cập nhật mối quan hệ thành "đã kết hôn" vào tháng 6 ở trang Facebook cá nhân. Quán quân Giọng hát Việt nhí 2014 cũng từng chia sẻ cả hai đã sống chung nhà với nhau.

Tuy nhiên, điều khiến dân tình chú ý nhiều nhất đó chính là việc Thiện Nhân bất ngờ đổi nghệ danh thành Trác Thiên An (cùng họ với người yêu). Không những vậy, cô còn đăng một bức hình ở Hàn Quốc do người yêu chụp đi kèm với dòng trạng thái: “Thiên An chào mọi người”.

Điều này, khiến cư dân mạng cho rằng Thiện Nhân quyết thay tên đổi họ để khẳng định cô là "hoa đã có chủ" cũng như không còn liên quan đến gia đình (?!).

Trong chuyến du lịch Thái Lan trước đó, người bạn đồng hành cùng Thiện Nhân cũng chính là N.T - người yêu cô. Thiện Nhân từng chia sẻ rằng N.T là người rất yêu thương và chiều chuộng cô, cả hai thường xuyên có những chuyến du lịch cùng nhau.