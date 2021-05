Mặc kệ Grammys thay đổi quy chế bình chọn, The Weeknd vẫn quyết tẩy chay đến cùng

HHT - Chẳng cần sự công nhận của Grammys, thậm chí sau khi "bo xì" thì The Weeknd vẫn "on top" đều đặn.

Sau hàng loạt tố cáo về sự thiếu minh bạch trong danh sách đề cử cũng như cơ cấu giải thưởng thì mới đây Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Thu âm Quốc gia của Hoa Kỳ (Grammys) đã quyết định sẽ loại bỏ hoàn toàn Ủy ban bí mật kể từ Lễ trao giải Grammys 2022.

Ủy ban này được biết bao gồm khoảng 15 đến 30 chuyên gia âm nhạc giấu tên, đồng thời cũng là những người lựa chọn ra các ứng cử viên danh giá nhất để xướng tên trong danh sách đề cử. Bắt đầu từ giờ, danh sách đề cử hằng năm sẽ được lựa chọn bởi khoảng 11.000 thành viên bỏ phiếu.

Quyết định của Viện Hàn lâm được đánh giá là hoàn toàn đúng đắn khi mà thời gian qua họ liên tục chịu những "trận lôi đình" từ nhiều nghệ sĩ lớn trong ngành công nghiệp âm nhạc. Nhân vật ồn ào nhất phải kể đến là The Weeknd vì sự hắt hủi của Viện dành cho siêu phẩm After Hours.

After Hours là album phòng thu thứ tư của Abel Tesfaye (tên thật của The Weeknd). Giới chuyên môn lẫn khán giả đón nhận After Hours vô cùng nồng nhiệt và cho rằng đây là album đỉnh nhất trong sự nghiệp của nam ca sĩ. Điều bức xúc nhất là Grammys dành cho anh 0 đề cử, mặc cho After Hours đã định nghĩa đúng một sản phẩm mang tính nghệ thuật là như thế nào: Chủ đề, câu chuyện, hình ảnh và âm nhạc kết nối, thắt chặt với nhau một cách hài hòa.

Các đĩa đơn từ After Hours như Heartless, In Your Eyes, Save Your Tears và siêu hit toàn cầu Bindling Lights dù được giới chuyên môn hết lời khen ngợi và cực kỳ thành công về mặt thương mại nhưng vẫn bị Grammys từ chối, điều đó khiến cho The Weeknd vô cùng tức giận. Mang danh là giải thưởng âm nhạc danh giá nhất hành tinh nhưng lại thiếu sự công tâm đối với một người làm nghệ thuật chân chính nên vào cuối năm 2020, The Weeknd tuyên bố từ nay anh sẽ không cho phép hãng đĩa nộp bất kỳ đề cử nào trong tương lai.

Khi biết Viện Hàn Lâm đã có những thay đổi đáng kể cho giải thưởng những năm tiếp theo, "anh Tuấn" vẫn kiên định với những gì mình đã nói. Cụ thể The Weeknd chia sẻ: "Dù tôi không nộp các sản phẩm âm nhạc của mình nữa, nhưng việc thừa nhận sự tham nhũng gần đây của Grammys hy vọng sẽ là một động thái tích cực cho tương lai của giải thưởng đang bị cản trở bởi điều tiêu cực và mang đến cho giới nghệ sĩ sự tôn trọng xứng đáng với một quy trình bình chọn minh bạch".

"Sự tin tưởng tổ chức Grammys với giới nghệ sĩ đã bị rạn nứt từ lâu rồi. Tôi nghĩ ngành công nghiệp âm nhạc cũng như công chúng cần thấy một hệ thống thật sự minh bạch được hoạt động... Tôi vẫn không quan tâm tới việc trở thành một phần của Grammys, đặc biệt với việc họ thừa nhận tham nhũng trong bao thập kỷ qua. Tôi vẫn sẽ không nộp đề cử trong tương lai", anh nói thêm.

The Weeknd một phần cũng lên tiếng cho những nghệ sĩ chịu sự bất công vì họ không có tiếng nói trong ngành công nghiệp âm nhạc. Ngoài anh, Kayne West và Zayn Malik cũng đã "chỉ thẳng tên" Viện Hàn lâm để chỉ trích. Rõ ràng lối vận hành của Ủy ban Grammys từ năm 1989 ngày càng giảm bớt đi nhiều tính phù hợp, danh tiếng mà nó vốn có. Đã đến lúc loại bỏ đi sự bảo thủ và lạc hậu trong lối suy nghĩ bằng cách đưa ra những thay đổi mới, phù hợp với bối cảnh nghệ thuật đương đại.

Trong một diễn biến khác, đĩa đơn Save Your Tears bản remix kết hợp với Ariana Grande đã "phi thẳng" lên vị trí No.1 trên Bảng Xếp Hạng Billboard Hot 100 tuần này. Đây đồng thời là No.1 thứ 6 của The Weeknd và Ariana Grande. Nam ca sĩ người Canada cũng xác lập một kỷ lục mới là nghệ sĩ nam đầu tiên trong 3 năm liên tiếp đạt No.1 trong cùng một album: Heartless (2019), Bindling Lights (2020) và Save Your Tears (2021).