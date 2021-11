Mặc thiết kế cao cấp của Elie Saab, Angelababy vẫn bị chê mờ nhạt vì bỏ quên chi tiết này

HHT - Cũng mặc một thiết kế dạ hội màu hồng đính hoa toàn thân, thế nhưng Angelababy lại bị chê lép vế trước màn xuất hiện của Địch Lệ Nhiệt Ba trong đêm hội GQ Men Of The Year. Lý do được cho là do nữ diễn vien đã chọn sai dáng váy và quên một chi tiết quan trọng khi xuất hiện trong sự kiện.