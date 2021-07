Mặc thiết kế lấy cảm hứng từ Jisoo BLACKPINK, Triệu Lệ Dĩnh lên ngay hot search

HHT - Xuất hiện trong một sự kiện của Dior ngày 24/7, Triệu Lệ Dĩnh chiếm trọn spotlight, cô mặc một thiết kế nằm trong bộ sưu tập mùa Thu lấy cảm hứng từ Jisoo (BLACKPINK) của Dior và lọt ngay hot search vì lý do rất đơn giản.

Triệu Lệ Dĩnh hiện có thể coi là “quý cô độc thân” đắt giá nhất nhì C-Biz. Từ sau khi ly hôn Phùng Thiệu Phong, mỗi lần xuất hiện của nữ diễn viên đều khiến netizen chú ý đặc biệt và cô chưa từng khiến người hâm mộ thất vọng.

Tham dự sự kiện khai mạc triển lãm The Christian Dior: Designer of Dreams, Triệu Lệ Dĩnh chọn chiếc váy da báo, là look thứ 50 trong bộ sưu tập Dior Fall 2021 Ready To Wear - bộ sưu tập với rất nhiều thiết kế được lấy cảm hứng từ đại sứ thương hiệu Jisoo (BLACKPINK).

Là đại sứ thương hiệu mảng trang sức của Dior, Triệu Lệ Dĩnh đeo bộ trang sức không quá cầu kỳ, được khen là rất tinh tế và hợp với trang phục.

Có lẽ nhờ thân hình nhỏ nhắn, khuôn mặt nhỏ xinh không khác Jisoo là mấy, nên Triệu Lệ Dĩnh được khen đặc biệt hợp với thiết kế này. Ngay sau khi xuất hiện, từ khoá Triệu Lệ Dĩnh đầm da báo đã lọt No.6 hot search, netizen xứ Trung hết lời khen ngợi nữ diễn viên.

Mặc dù sự kiện còn có một số ngôi sao có nhan sắc “không phải dạng vừa” như Cảnh Điềm, nhưng dường như mọi sự chú ý đều dồn cả vào Triệu Lệ Dĩnh, nói cô chiếm trọn spotlight của sự kiện cũng không quá chút nào.

Dường như việc ly hôn không hề ảnh hưởng đến công việc và sức khoẻ của Triệu Lệ Dĩnh, cô vẫn rất chăm chỉ làm việc, liên tục có những dự án phim lớn, liên tục lên bìa các tạp chí lớn và cũng không ngừng tham gia các sự kiện cũng như show giải trí. Cô luôn tỏ ra vô cùng nghiêm túc và chuyên nghiệp, khiến cho netizen xứ Trung cực kỳ nể phục.