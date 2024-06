Mặc Vũ Vân Gian tập 18, 19: Rung rinh vì Tiêu Hoành - A Ly "hẹn hò" tại thôn Hoài

HHT - Phần thi của đại diện Việt Nam - Suni Hạ Linh tại đêm Công diễn 4 "Đạp Gió 2024" đang nhận được cơn mưa lời khen của cư dân mạng. Màn biến hóa khôn lường của nữ ca sĩ khi trình diễn hai ca khúc "Nobody" và "Tinh Vệ" chứng minh nỗ lực chuyển mình của cô.

HHT - Như món quà trong mùa lễ hội đặc biệt của riêng BTS và ARMY - FESTA 2024, Jung Kook cho trình làng bài hát dành tặng người hâm mộ, thể hiện sự biết ơn chân thành và gửi gắm niềm hy vọng cùng nhau viết tiếp những câu chuyện mới trong "Never Let Go".