Mải cãi nhau, cặp đôi tựa gãy cả ban công, ngã từ độ cao 8 mét

HHT - Những vụ cãi nhau của các cặp đôi nhiều khi có thể trở nên rất ầm ĩ và gây hậu quả khó lường. Trong vụ việc mới đây, cặp đôi này không đứng trong nhà mà lại ra ngoài ban công để cãi nhau, dẫn đến việc cả hai ngã nhào xuống đất.

Việc cãi nhau với người yêu hoặc vợ/ chồng, trong đa số trường hợp, đúng là không có lợi gì.

Mới đây, cuộc cãi vã của một cặp đôi ở Nga đã biến thành một khoảnh khắc khiến rất nhiều người qua đường phát hoảng khi họ ngã nhào từ độ cao khoảng 8 mét xuống dưới vỉa hè.

Sự thể bắt đầu khi mới sáng ngày ra mà cặp đôi này đã kéo nhau ra ban công tầng 2 của một ngôi nhà tại St Petersburg (Nga) và đứng cãi vã. Trong khi cãi nhau, họ tựa vào lan can và không ngờ, lan can gãy luôn khiến cả hai người rơi tự do xuống đất.

Hình ảnh cuộc cãi nhau “đau đớn” này được ghi lại một cách tình cờ bởi một người đang đi trên phố, khi người này đang quay video hình ảnh phố phường, do đây là một con phố cổ rất đẹp.

Cặp đôi nói trên được xác định là Olga Volkova và Yevgeny Karlagin. Thật may mắn, cú ngã không khiến cho họ gặp nguy hiểm đến tính mạng, nhưng cả hai đều bị gãy chân.

Đây là video (Nguồn: Video Daily):

Một người qua đường có kiến thức về y học vội chạy tới kiểm tra Olga và Yevgeny, xác nhận rằng họ còn sống nên đã gọi xe cấp cứu. Trong khi Yevgeny mặc đầy đủ quần áo thì Olga chỉ mặc đồ lót và khoác cái chăn, cho thấy dường như cặp đôi này vừa ngủ dậy đã cãi nhau.

Hiện các nhà chức trách ở St Petersburg đang xem xét ngọn nguồn vấn đề, để xem liệu tai nạn này có phải do tình trạng xuống cấp của ngôi nhà, hay do lan can kém chất lượng hay không. Nếu là lan can không đạt tiêu chuẩn thì sự việc có thể dẫn đến một cuộc điều tra và khởi tố vụ án.

Thục Hân