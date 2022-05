Malaysia: Một người bị nhiều tài xế taxi gọi cửa lúc nửa đêm để đón đi, dù không đặt xe

HHT - Thời gian gần đây, mạng xã hội trở thành kênh gây quỹ cộng đồng phổ biến và hiệu quả. Điều này khiến việc giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn trở nên dễ dàng, nhưng đi kèm là những cái bẫy lừa đảo do kẻ xấu giăng ra, lợi dụng lòng nhân ái.

HHT - Sau gần 10 tháng hẹn hò, diễn viên Anh Tú và cô chủ tiệm nail Huyền My đã chính thức về chung một nhà. Lễ đính hôn của Huyền My và diễn viên Anh Tú diễn ra tại quê nhà cô dâu ở TP. Vinh (Nghệ An) vào ngày 18/5. Cặp đôi nhận được nhiều lời chúc phúc từ người hâm mộ và đồng nghiệp.