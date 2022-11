MAMA 2022: Jeon Somi mở màn với loạt hit K-Pop, KARA tái hợp sau 7 năm khiến fan rưng rưng

HHT - Lễ trao giải Mnet Asian Music Awards 2022 (MAMA 2022) ngày đầu tiên đã chính thức diễn ra tại Nhật Bản. Dù thiếu vắng những tên tuổi hot nhất của Gen 3, nhưng với sự góp mặt của những idol Gen 4 đình đám như TXT, ENHYPEN, Stray Kids, New Jeans, IVE..., sân khấu MAMA năm nay vẫn bùng nổ với các tiết mục đầy mãn nhãn.

Mở màn cho lễ trao giải, host của MAMA 2022 - Jeon Somi cùng Lee Jung đã có màn cover hàng loạt bản hit K-Pop trong năm 2022 như: Illusion (aespa), HOT (SEVENTEEN), Talk That Talk (TWICE), Pink Venom (BLACKPINK), Yet To Come (BTS)...

Dù không có cơ hội trình diễn các ca khúc solo của mình, nhưng Somi vẫn hút mắt người xem nhờ thần thái biểu diễn.

"Em út" nhà JYP - NMIXX cũng đã có màn xuất hiện đầy màu sắc khi trình diễn Downside Up. Lần đầu tiên xuất hiện tại một lễ trao giải lớn, NMIXX ghi điểm với kỹ năng làm chủ sân khấu, đặc biệt làm màn "bắn highnote" trong O.O và DICE.

Không chỉ nổi bật bởi nhan sắc xinh đẹp, 5 cô gái của LE SSERAFIM còn gây ấn tượng với màn biểu diễn đầy năng lượng. Vẫn là bản mash-up 2 ca khúc Antifragile và Fearless, tương tự khi tham gia MMA 2022 vài ngày trước, nhưng LE SSERAFIM đã làm mới mình khi hóa thân thành 5 công chúa tuyết, trình diễn cuốn hút với vũ đạo lửa - băng độc đáo.

Sân khấu kết hợp của 5 nhóm nhạc nữ tân binh hot nhất năm nay: NewJeans, IVE, Kep1er, LE SSERAFIM, NMIXX được khán giả chờ đón nhất chính thức được lật mở. Ở phần kết, 32 cô gái đã cùng nhau hòa giọng trong "hit quốc dân" Cheer Up của TWICE khiến khán đài không thể đứng yên. Mỗi nhóm tạo nên một phiên bản "shy shy shy" khác nhau.

TXT đã có phần trình diễn mang đậm chất "boy si tình". Không còn là "trai ngoan" như các sân khấu tại MAMA những năm trước, TXT giờ đây đã mang đến một hình ảnh mới, vừa lạnh lùng vừa quyến rũ.

Chưa dừng lại ở đó, biểu tượng một thời của Gen 2 - KARA có sân khấu tái hợp tại MAMA sau 7 năm với liên khúc Lupin, Step, Mister cùng ca khúc mới When I Move vừa ra mắt vào chiều 29/11. Dù không còn hoạt động sôi nổi như trước, nhưng khi trở lại, KARA vẫn nhận được sự đón chào nồng nhiệt đến từ các hậu bối lẫn khán giả. Màn tái hợp này cũng khiến fan K-Pop rưng rưng về một thời hoàng kim của nhóm nữ hàng đầu.

Stray Kids là người kết màn tại ngày đầu tiên của MAMA 2022 với sân khấu lấy concept về những "nhà khoa học điên".

Lễ trao giải MAMA 2022 sẽ tiếp tục diễn ra vào chiều ngày 30/11 với dàn line-up "nóng" không kém ngày 1. Sân khấu solo của j-hope (BTS) hứa hẹn sẽ là tiết mục nổi bật nhất.