Màn ăn mừng thắng giải Oscar khiến "Nữ phụ xuất sắc" Jamie Lee Curtis bị trẹo chân

HHT - Sau cú nhảy đầy phấn khích ăn mừng giải thưởng Phim xuất sắc nhất được trao cho tác phẩm "Everything Everywhere All at Once" tại Oscar 2023, Jamie Lee Curtis khiến nhiều khán giả bất ngờ khi tiết lộ tình trạng sức khỏe hiện tại của bản thân.

Trên trang cá nhân của mình, nữ diễn viên Jamie Lee Curtis đã đăng hình ảnh bàn chân của mình được băng bó sau cú nhảy ăn mừng Everything Everywhere All at Once chiến thắng hạng mục Phim hay nhất Oscar năm nay cùng dòng trạng thái: "Sự hấp dẫn của chiến thắng và sự đau khổ của bàn chân." Ngay lập tức, bài đăng của nữ diễn viên đã thu hút sự chú ý của cư dân mạng cùng các đồng nghiệp.

Dưới phần bình luận, nhiều khán giả bày tỏ sự thích thú trước hành động phấn khích của Jamie Lee Curtis ngay trên sân khấu của lễ trao giải Oscars 2023. Nhiều đồng nghiệp cũng gửi lời chúc sức khỏe và mong nữ diễn viên sớm hồi phục để tiếp tục tham gia những dự án mới trong tương lai.

Trước đó, tại lễ trao giải Oscar lần thứ 95 diễn ra tại nhà hát Dolby (thành phố Los Angeles, Mỹ), ngôi sao của loạt phim kinh dị Halloween đã đoạt giải Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất với màn hóa thân thành nhân viên thuế vụ Deirdre Beaubeirdre trong Everything Everywhere All at Once. Trong sự nghiệp 45 năm diễn xuất, đây là lần đầu tiên Jamie Lee Curtis được đề cử Oscar và bà đã chứng minh mình xứng đáng ngay ở lần đầu tiên được đề cử.

Với chiến thắng của Jamie Lee Curtis, Everything Everywhere All at Once đã làm nên kỳ tích khi chiến thắng 7 giải quan trọng tại mùa giải Oscar 2023 bao gồm: Phim xuất sắc nhất, Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất (cho Dương Tử Quỳnh), Đạo diễn xuất sắc nhất (cho bộ đôi Daniels), Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất (cho Quan Kế Huy), Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất, Biên tập xuất sắc nhất và Kịch bản gốc hay nhất.

Everything Everywhere All at Once kể về Evelyn Wang (do Dương Tử Quỳnh thủ vai) - một người phụ nữ Mỹ gốc Hoa nhập cư đang có một cuộc sống nhàm chán và vô nghĩa với công việc giặt ủi, một ông chồng nhu nhược, đứa con gái đồng tính nổi loạn và người cha già hà khắc. Trong khi cùng chồng giải quyết công việc ở sở thuế, Evelyn bất ngờ được ban cho sức mạnh du hành đa vũ trụ từ chính chồng mình đến từ một vũ trụ khác vì bà được kì vọng có thể giải cứu đa vũ trụ khỏi ác nhân Jobu Tupaki. Từ cuộc phiêu lưu bất đắc dĩ đó, Evelyn lại có dịp nhìn nhận lại ý nghĩa thực sự của cuộc sống và bắt đầu hành trình hàn gắn tổn thương cho chính mình cũng như những mối quan hệ đổ vỡ của bà với gia đình nhỏ.