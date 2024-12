Mạo danh EVN yêu cầu quét mã xác nhận đóng tiền điện lừa hàng trăm triệu đồng

HHT - Thời gian gần đấy, nhiều người dân nhận được các cuộc điện thoại của kẻ lừa đảo tự xưng là EVN, công ty điện lực yêu cầu đóng tiền điện, gửi mã thanh toán. Nếu người dân trả lời là đã đóng tiền điện trước đó thì kẻ xấu tiếp tục gửi mã QR yêu cầu quét để xác nhận, trong khi đây là những mã QR chứa mã độc hoặc tạo sẵn lệnh chuyển khoản.

Thời gian gần đây, nhiều người phản ánh về việc có những số điện thoại lạ, giả danh nhân viên điện lực với mục đích lừa đảo. Các đối tượng thường thông báo khách hàng đang thiếu nợ tiền điện hoặc chưa thanh toán tiền điện, nếu không nhanh chóng thanh toán sẽ bị cắt điện. Bên cạnh đó, các đối tượng còn gợi ý người dân, khách hàng truy cập các đường link, app (ứng dụng) giả mạo. Không ít người đã bị chiếm đoạt tài khoản ngân hàng khi truy cập vào các website, app giả mạo này.

Mặc dù các cơ quan chức năng, báo chí đã nhiều lần cảnh báo về những hình thức lừa đảo này, vẫn có khách hàng “nhẹ dạ, cả tin” bị những đối tượng xấu lừa đảo.

Vừa qua, ngày 6/11, Công an TP Sơn La đã tiếp nhận trình báo của anh T.A.T. về việc nhận được cuộc gọi của một người tự xưng là nhân viên điện lực yêu cầu tải app thanh toán tiền điện. Sau khi tải xong, đối tượng gửi mã QR code và yêu cầu anh ấn giữ 2 giây để lưu mã. Tiếp đó, anh T. thực hiện nhập mã OTP và quét sinh trắc học theo “hướng dẫn”. Thực hiện xong, anh T. ngay lập tức bị trừ tiền trong tài khoản ngân hàng với số tiền lên tới hơn 256 triệu đồng. Đó cũng là lúc anh nhận ra mình đã bị lừa.

Bà N.T.N (Bắc Giang) vừa trình báo bị đối tượng giả danh nhân viên điện lừa đảo và chiếm đoạt hơn 90 triệu đồng trong tài khoản ngân hàng. Theo bà N. chia sẻ, ngày 10/11/2024, bà nhận được cuộc gọi từ số máy lạ xưng là nhân viên điện lực TP Bắc Giang. Người gọi thông báo rằng gia đình bà chưa thanh toán tiền điện, chưa có số liệu hiển thị trên phần mềm quản lý của cơ quan điện lực.

Khi bà N. khẳng định đã thanh toán đầy đủ thì đầu dây bên kia yêu cầu chụp ảnh giao dịch gửi qua Zalo để tiến hành xác minh thông tin. Sau đó, đối tượng đã hướng dẫn bà N. cài ứng dụng khác trên điện thoại để thanh toán tiền điện tự động. Hoàn thành cài đặt ứng dụng, bà N. cũng bấm vào đường link liên kết với tài khoản ngân hàng, thực hiện sinh trắc học. Ngay lúc này, đối tượng đã chiếm quyền điều khiển lấy được toàn bộ số tiền hơn 90 triệu đồng trong tài khoản ngân hàng.

Còn bà Tr.N.B (ngụ phường Thới An, quận 12, TP.HCM) nhận được điện thoại từ 1 người xưng là nhân viên điện lực thông báo làm hồ sơ điện tử, cần lấy thông tin, giấy tờ tùy thân để cập nhật hồ sơ hợp đồng mua bán điện. Nếu khách hàng làm sớm sẽ được hoàn 15% tiền điện. Bà cho biết đã kết bạn Zalo, cài app từ một đường link do họ hướng dẫn thông qua video call. Khi thao tác thì màn hình hiện lên mã chuyển tiền QR, nhưng do tài khoản bà B không còn tiền nên không bị mất.

Thậm chí, mới đây còn xuất hiện văn bản giả mạo thương hiệu, con dấu của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) hướng dẫn khách hàng cách "chuyển tiền điện"; hoặc mạo danh Tập đoàn và các đơn vị thành viên của Tập đoàn lập các trang web kêu gọi góp vốn cho các dự án năng lượng…

Để tránh mắc bẫy của kể xấu, người dân tuyệt đối không làm theo hướng dẫn của đối tượng giả mạo, văn bản giả mạo, không để kẻ gian đánh cắp thông tin cá nhân và trục lợi.

Tất cả các giao dịch thu tiền điện hiện nay đều được thực hiện qua các kênh chính thống của các Tổng công ty Điện lực, tuyệt đối không sử dụng tài khoản cá nhân để thu tiền.

Người dân nên lựa chọn các kênh thanh toán tiền điện an toàn như: Qua ngân hàng (thanh toán tự động, Internet banking hoặc Mobile banking); ví điện tử và cổng thanh toán trực tuyến (như Viettel Money, VNPT Money, Vnpay, Momo…).

Nếu nhận được cuộc gọi nghi ngờ là lừa đảo, người dân nên liên hệ ngay với Tổng đài chăm sóc khách hàng (theo từng khu vực) của EVN để xác minh thông tin và được hỗ trợ kịp thời.