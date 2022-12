Marvel bất ngờ tung loạt trailer đầy u ám, Ant-Man và Guardians of the Galaxy sẽ hi sinh?

HHT - “Ant-Man and the Wasp: Quantumania” và “Guardians of the Galaxy Volume 3” là những siêu anh hùng mở đường cho Giai đoạn 5 MCU. Nhưng liệu họ có thể sống sót đến ngày trận đại chiến Đa vũ trụ diễn ra với những trailer “buồn ngang” như thế này?

Nhân sự kiện Brazil Comic Con vừa mới diễn ra, Marvel Studios đã cho ra mắt đồng thời 2 sản phẩm quảng bá mới của 2 bộ phim điện ảnh đầu tiên thuộc Giai đoạn 5 Vũ trụ Điện ảnh Marvel: Ant-Man and the Wasp: Quantumania và Guardians of the Galaxy Volume 3.

Với tựa đề Di sản của Người Kiến, những hình ảnh đặc biệt của Quantumania không có gì mới mẻ hơn so với trailer chính thức. Tuy nhiên, điều đặc biệt nằm ở việc Marvel Studios gợi lại cuộc hành trình của gã tội phạm công nghệ Scott Lang (Paul Rudd đóng) từ những ngày đầu tù tội cho đến khi trở thành siêu anh hùng tí hon đã nghĩ ra sáng kiến vĩ đại về việc du hành thời gian để hồi sinh một nửa vũ trụ đã tan biến trong Avengers: Endgame (2019). Thế nhưng liệu đây có phải là những ẩn ý cho việc Người Kiến sắp ra đi?

Bộ đôi Ant-Man và Wasp (Evangeline Lily đóng) đã xuất hiện trên màn ảnh MCU kể từ năm 2015 và góp không ít vai trò quan trọng cho sự phát triển của thương hiệu. Trừ trường hợp đặc biệt, hầu hết mọi siêu anh hùng khác đều chỉ có duy nhất 3 bộ phim riêng, và rồi họ sẽ ra đi theo một cách anh dũng nào đó. Ant-Man and the Wasp: Quantumania cũng đã là phần thứ ba của cả hai với sự đầu tư nhỉnh hơn hẳn 2 phần trước trong cả quy mô lẫn câu chuyện.

Ngoài ra, phản diện Kang the Conqueror (Jonathan Majors đóng) mà cả hai sẽ đối đầu cũng chính là “trùm cuối” mà toàn bộ các siêu anh hùng phải cùng hợp lực đánh bại trong Kỷ nguyên Đa vũ trụ sẽ kết thúc ở tận cuối Giai đoạn 6. Vì vậy, giả thuyết về việc Ant-Man có thể hi sinh là rất cao.

Sau khi tập phim ngắn The Guardians of the Galaxy Holiday Special vừa được ra mắt cách đây chưa lâu, trailer chính thức của Guardians of the Galaxy Volume 3 đã chính thức được trình làng với một màu sắc khác hẳn các phần trước. Đội Vệ Binh Dải Ngân Hà vốn được mệnh danh là “Gala cười xuyên vũ trụ”, thế nhưng những gì thể hiện trong trailer cho thấy khán giả sẽ cười thì ít mà khóc thì nhiều trong phần phim sắp tới.

Ở hiện tại, đội hình của nhóm bao gồm 9 thành viên: Star-Lord (Chris Pratt đóng), Gamora (Zoe Saldana đóng), Drax (Dave Bautista đóng), Rocket (Bradley Cooper lồng tiếng), Groot (Vin Diesel lồng tiếng), Mantis (Pom Klementieff đóng), Nebula (Karen Gillan đóng), Cosmo (Maria Bakalova lồng tiếng) và Kraglin (Sean Gunn đóng). Sau những năm tháng chiến đấu miệt mài, mỗi người giờ đây đã có những thay đổi nhất định trong tính cách.

Star-Lord đã chẳng còn tính cách “tưng tửng” mọi khi mà lại thu mình trong trạng thái đau buồn sau những mất mát quá lớn. Rocket với những câu đùa đen tối cực “mặn” giờ đây chỉ còn nói lên những câu ẩn ý ngụ cho sự ra đi của nhóm. Nebula từ cô nàng sát thủ cứng nhắc không thể nở nổi một nụ cười giờ đây đã biết nhảy nhót và tiệc tùng sau khi thoát khỏi sự đày đọa của người cha nuôi Thanos. Gamora đã trở lại, nhưng có phải là lần cuối cùng của cô?

Gamora của vũ trụ 616 vốn đã thực sự chết trong sự kiện Avengers: Infinity War (2018) vì Thanos hi sinh cô để lấy được Viên đá Linh hồn cho mục đích diệt chủng của mình. Bản thể hiện tại của cô vốn đến từ quá khứ năm 2014 để chiến đấu với Thanos trong sự kiện Endgame - đồng nghĩa rằng đây là một Gamora đến từ thực tại khác trong Đa vũ trụ. Cô có thể sẽ sống sót sau trận chiến này, nhưng liệu tổ chức cảnh sát thời gian TVA mới do Kang the Conqueror nắm quyền có chịu để yên?

Phản diện của phim cũng chính thức được hé lộ: High Evolutionary (Chukwudi Iwuji đóng) - một kẻ tôn sùng khả năng tiến hóa tối thượng của mọi thứ. Hắn được cho chính là người đã biến Rocket thành một vũ khí sống ngay từ khi anh còn nhỏ bằng mọi thứ hình thức man rợ. Vì vậy đã đến lúc chàng chồn trả lại món nợ năm xưa này.

Đặc biệt, sự xuất hiện của Adam Warlock (Will Poulter đóng) chính là một trong những điểm nhấn hứa hẹn Guardians of the Galaxy Volume 3 sẽ trở thành một trận đại chiến hoành tráng. Gã là con trai của nữ hoàng Ayesha (Elizabeth Debicki đóng) thuộc tộc Sovereign tạo ra để trả thù sau khi bị các vệ binh làm bẽ mặt trong phần trước. Adam Warlock là một trong những siêu anh hùng mạnh nhất thế giới Marvel, thế nhưng liệu gã sẽ là kẻ thù hay đồng minh của các vệ binh? Hãy chờ câu trả lời tại rạp vào ngày 5/5/2023.