Marvel tái khởi động Fantastic Four: Liệu có tránh khỏi "lời nguyền" thất bại?

HHT - The Fantastic Four: First Steps chính thức đưa Bộ Tứ Siêu Đẳng trở lại màn ảnh lớn sau nhiều năm chờ đợi. Với dàn diễn viên mới và kịch bản được trau chuốt kỹ lưỡng, đây có thể là phiên bản đáng mong đợi nhất của nhóm siêu anh hùng huyền thoại.

Lấy bối cảnh tương lai nhưng đậm chất hoài niệm, The Fantastic Four: First Steps được truyền cảm hứng từ phong cách thập niên 1960. Bộ phim theo chân bốn nhà thám hiểm vũ trụ trong một nhiệm vụ quan trọng ngoài không gian. Tuy nhiên, hành trình của họ gặp biến cố khi phi thuyền vô tình tiếp xúc với một loại bức xạ vũ trụ bí ẩn. Hiện tượng kỳ lạ này đã làm thay đổi cơ thể cả bốn thành viên, ban cho họ những năng lực siêu nhiên chưa từng có. Từ đây, hành trình khám phá và làm chủ sức mạnh mới của họ chính thức bắt đầu.

Dù trailer chưa tiết lộ quá nhiều về cốt truyện cũng như năng lực cụ thể của từng nhân vật, nhưng nếu bám sát nguyên tác truyện tranh, bốn thành viên của nhóm sẽ sở hữu những siêu năng lực riêng biệt:

Reed Richards/Mr. Fantastic (Pedro Pascal thủ vai): Nhà khoa học thiên tài với khả năng co giãn cơ thể theo ý muốn. Anh có thể kéo dài tay chân, thay đổi hình dạng linh hoạt để ứng phó trong mọi tình huống. Tuy nhiên, điều khiến Reed thực sự nổi bật chính là trí tuệ siêu việt. Anh am hiểu từ kỹ thuật cơ khí, điện, hàng không vũ trụ đến hóa học, vật lý và nhiều lĩnh vực khoa học khác.





Susan Storm/Invisible Woman (Vanessa Kirby thủ vai): Sue sở hữu năng lực tàng hình và tạo ra trường lực vô hình. Cô có thể biến mất hoàn toàn khỏi tầm nhìn hoặc tạo ra những lá chắn năng lượng bảo vệ bản thân và đồng đội, biến mình thành một trong những nhân tố quan trọng nhất của nhóm.





Johnny Storm/Human Torch (Joseph Quinn thủ vai) – Chàng trai rực lửa với khả năng điều khiển lửa và bay lượn. Johnny có thể bốc cháy toàn thân, tạo ra những ngọn lửa cực mạnh và di chuyển với tốc độ cao, biến mình thành một "quả cầu lửa" thực thụ trên bầu trời.

Ben Grimm/The Thing (Ebon Moss-Bachrach thủ vai) – "Người đá" với sức mạnh thể chất phi thường. Sau khi bị biến đổi, cơ thể Ben trở thành một khối đá rắn chắc, giúp anh chịu được những đòn tấn công mạnh nhất và sở hữu sức mạnh vượt trội so với người thường.

Trong đoạn giới thiệu đầu tiên, Marvel không ngần ngại hé lộ phản diện chính của The Fantastic Four: First Steps – Galactus, do Ralph Ineson thủ vai. Đây là một trong những ác thần quyền năng và đáng gờm nhất vũ trụ Marvel Comics. Được mệnh danh là "Kẻ Ăn Hành Tinh", Galactus là một thực thể ngoài hành tinh với sức mạnh gần như vô song, đủ sức hủy diệt cả những nền văn minh khổng lồ.

Nhóm anh hùng Marvel đời đầu

Nhóm anh hùng đời đầu của Marvel Fantastic Four lần đầu xuất hiện trong The Fantastic Four #1 (Marvel Comics, tháng 11/1961), đánh dấu sự ra đời của nhóm siêu anh hùng đầu tiên trong lịch sử Marvel. Trước đó, Marvel từng đưa nhóm lên màn ảnh với ba phiên bản năm 1994, 2005 và 2015, nhưng không đạt được thành công mong đợi. Sau khi Disney mua lại Fox, Kevin Feige – Chủ tịch Marvel Studios – quyết định tái khởi động thương hiệu Fantastic Four song song với X-Men, tạo nên sự kỳ vọng lớn từ người hâm mộ. ?

Điều đặc biệt về Fantastic Four là sức mạnh của họ không đến từ công nghệ tiên tiến hay phép thuật siêu nhiên, mà xuất phát từ một tai nạn khoa học trong chuyến thám hiểm vũ trụ. Nhưng hơn cả một nhóm siêu anh hùng, họ là một gia đình. Không chỉ cùng nhau bảo vệ thế giới, "Bộ Tứ Siêu Đẳng" còn phải đối mặt với những mâu thuẫn, thử thách cá nhân – điều khiến họ trở nên gần gũi và chân thực hơn so với nhiều nhóm anh hùng khác.

Dàn diễn viên thực lực, kỳ vọng tái sinh thương hiệu Về diễn xuất, phim được bảo chứng bởi dàn cast thực lực, dẫn đầu bởi Pedro Pascal (sao nam của The Last of Us) trong vai Reed Richards, và Vanessa Kirby (mỹ nhân Fast & Furious) trong vai Susan Storm. Sự xuất hiện của họ mang đến nhiều kỳ vọng rằng đây sẽ là phiên bản Fantastic Four chất lượng nhất từ trước đến nay.

Chỉ với những thước phim đầu tiên trong trailer, trang CBR đã nhận định: "Đây có thể là bộ phim Fantastic Four bám sát nguyên tác truyện tranh nhất từ trước đến nay".

Với tất cả những yếu tố này, liệu Fantastic Four: First Steps có thể giúp thương hiệu này "lột xác" sau nhiều lần thất bại trước đó?