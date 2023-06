Marvel và 8 phim mới: “The Marvels” là bộ phim siêu anh hùng cuối cùng của năm 2023

HHT - Bộ phim siêu anh hùng cuối cùng của MCU (Vũ trụ Điện ảnh Marvel) trong năm 2023 này là “The Marvels”. Nhưng danh sách phim mới còn kéo dài đến năm sau và năm sau nữa.

The Marvels (10/11/2023)

Sau Captain Marvel (2018), The Marvels là câu chuyện riêng tiếp theo của Carol Danvers (Brie Larson). Trong phần phim này, Carol Danvers có một liên kết kỳ lạ với hai cô gái khác là Monica Rambeau và Kamala Khan. Cả ba bị ràng buộc với nhau, khiến cho mỗi khi họ sử dụng sức mạnh thì vị trí của họ sẽ hoán đổi dù bất kể đang ở đâu.

The Marvels gây chú ý với khán giả châu Á, đặc biệt là khán giả Hàn Quốc khi nam diễn viên Park Seo Joon (She Was Pretty, Thư Ký Kim Sao Thế, Fighting For My Way) đảm nhận một vai diễn trong phim.

Deadpool 3 (3/5/2024)

Phần đầu tiên của Deadpool ra mắt vào năm 2016, phần 2 là 2018, nhưng phần 3 đã phải đến tận năm 2024 mới có thể hội ngộ các fan. Hai phần phim đầu tiên là khi Deadpool vẫn còn ở với Fox; khi Disney thâu tóm Fox vào năm 2019, giờ đây Deadpool 3 là màn chào sân ở MCU của siêu anh hùng rất lầy lội này.

Ryan Reynolds thừa nhận anh đã gặp khó khăn trong việc tìm ra cách phù hợp để đưa được “gã lầy” này vào MCU. Tuy nhiên, anh đã kịp khiến các fan ngạc nhiên khi “dụ dỗ” người bạn thân Hugh Jackman tiếp tục đảm nhận vai Wolverine.

Captain America: Brave New World (26/7/2024)

Steve Rogers (Chris Evans) đã nghỉ hưu sau Avengers: End Game, nhưng chiếc khiên của Đội trưởng Mỹ sẽ được cầm lên lần nữa trong phần 4 của Captain America. Phần phim thứ 4 này tiếp nối nội dung từ series truyền hình The Falcon and The Winter Soldier, vì thế lần này Sam Wilson (Anthony Mackie) sẽ trở thành Captain America mới.

Được biết, Captain America: Brave New World được mô tả là “một bộ phim kinh dị”.

Thunderbolts (20/12/2024)

Một trong những điểm hấp dẫn nhất của dự án Thunderbolts ngay từ “trứng nước” là bộ phim sẽ tập hợp những kẻ bất hảo trong MCU để thành lập nên một biệt đội gợi cảm giác tương tự Suicide Squad (Biệt đội Cảm tử) của nhà DC. Thunderbolts sẵn sàng càn quét tất cả mà không cần bận tâm đến bất kỳ luật lệ, ranh giới nào.

Những thành viên của Thunderbolts đều đã được giới thiệu trong nhiều bộ phim và series của Marvel, trong đó nổi bật nhất có thể kể đến Bucky Barnes/The Winter Soldier (Sebastian Stan) và Yelena Belova/"Em gái” Black Widow (Florence Pugh). Thunderbolts là một nhóm giỏi nhưng rắc rối và điều đó khiến họ trở nên thú vị.

Blade (14/2/2025)

Năm 1998, Blade ra mắt và thắng doanh thu phòng vé, vực dậy danh tiếng Marvel trong giai đoạn hãng gặp khó khăn về tài chính. Lúc này, Marvel đã bán bản quyền nhân vật cho hãng New Line Cinema. Thành công của phần phim này đã mở đường cho Blade 2, Blade 3, nhưng đáng tiếc phần 3 không đạt hiệu quả nên thương hiệu điện ảnh này đã chìm vào quên lãng. Đến nay, MCU đã trở nên lớn mạnh, Marvel cũng đã chuộc được Blade về, vì thế không có lý do gì để ngăn cản nhân vật này lên màn ảnh rộng lần nữa.

Blade là một người lai giữa con người và ma cà rồng, có sức mạnh đồng thời cũng có khả năng miễn dịch với ma cà rồng. Anh đã sử dụng sức mạnh của mình để chống lại ma cà rồng, bảo vệ con người. Lần đầu tiên MCU nhá hàng Blade là khi anh xuất hiện trong một after credit của Eternals. Tuy nhiên, hiện tại quá trình sản xuất của Blade đang tạm ngưng trong bối cảnh các biên kịch ở Hollywood đình công.

Fantastic Four (2/5/2025)

Bộ Tứ Siêu Đẳng - Fantastic Four là một trong những siêu anh hùng nổi tiếng và được yêu thích nhất của truyện tranh Marvels. Khi Fox còn nắm giữ bản quyền, Fantastic Four đã được đưa lên màn ảnh rộng, nhưng sau phần 2 có thành tích bết bát, thương hiệu này đã bị cho xếp kho.

Hiện tại, Fantastic Four đã được thông báo sẽ sớm tái khởi động, trở lại “mái nhà” MCU. Đạo diễn Matt Shakman của series WandaVision sẽ đảm nhận dự án này, nhưng dàn diễn viên gồm những ai thì vẫn chưa được tiết lộ.

Avengers: The Kang Dynasty (1/5/2026)

Phần phim Avengers tiếp theo sẽ khai thác nhân vật phản diện mới là The Kang Dynasty. Gã ác nhân này chắc chắn sẽ khiến các siêu anh hùng phải vất vả một lần nữa để bảo vệ vũ trụ.

Avengers: Secret Wars (7/5/2027)

Sự kiện Secret Wars là cuộc chiến đa vũ trụ hoành tráng nhất nhì Marvel, khi các vũ trụ không thoát khỏi “xâm lấn” và các thực tại sụp đổ, các siêu anh hùng bị đưa đến một vũ trụ mới. Chắc chắn quy mô trận chiến này còn vượt xa quy mô của Avenger: Infinity War hay Avengers: End Game đã gây bão một thời gian dài.