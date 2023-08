Mask Girl: Là vai phụ, Yeom Hye Ran vẫn sáng bừng với diễn xuất ám ảnh khác hẳn "The Glory"

HHT - Cuối tháng 8 là thời điểm rất nhiều ngôi sao nổi tiếng tung nhạc mới. Selena Gomez sau lần tuyên bố nghỉ hát cuối cùng cũng trở lại với ca khúc có tên gọi vô cùng đơn giản: "Single Soon". Trong khi đó, nhóm nhạc nữ đình đám BLACKPINK cũng phát hành ca khúc "The Girls" cho trò chơi "The Game".