Mất Căn cước công dân, trình thông báo số định danh cá nhân có thể lên máy bay không?

HHT - Căn cước công dân, hộ chiếu là những giấy tờ phổ biến nhất mà người dân sử dụng khi đi máy bay. Vậy trong trường hợp bị mất căn cước công dân, hộ chiếu thì người dân đem theo thông báo số định danh cá nhân có được lên máy bay không?

Theo Thông tư 13/2019/TT-BGTVT, trường hợp bị mất căn cước công dân (CCCD), không có hộ chiếu, giấy phép lái xe… người dân có thể dùng các giấy xác nhận nhân thân khác do cơ quan có thẩm quyền cấp nhưng phải đáp ứng điều kiện:

- Là bản chính còn giá trị sử dụng;

- Giấy khai sinh, Giấy chứng sinh phải là bản chính hoặc bản sao có chứng thực;

- Không chấp nhận giấy tờ nếu không có ảnh hoặc ảnh không theo quy định của pháp luật, trừ giấy khai sinh, giấy chứng sinh, giấy tờ của cơ quan có thẩm quyền chứng minh việc áp giải.

Trên thực tế, khi đến cơ quan công an xin giấy tờ xác nhận về nhân thân do bị mất thẻ CCCD, cán bộ công an một số địa phương sẽ cấp cho người dân giấy thông báo số định danh cá nhân.

Giấy này có chứa các thông tin về họ và tên, ngày tháng năm sinh, giới tính, quê quán, địa chỉ thường trú. Tuy nhiên, mẫu thông báo số định danh cá nhân lại không có dán ảnh, không đóng dấu giáp lai và không có lý do về mục đích sử dụng.

Do đó, khi đi qua cửa kiểm tra an ninh, nhân viên an ninh sẽ không chấp nhận thông báo số định danh cá nhân thay cho giấy tờ chứng minh nhân thân như CCCD, hộ chiếu...