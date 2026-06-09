Mất thẻ Căn cước ngay trước kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026, thí sinh cần làm gì?

HHTO - Chỉ còn ít ngày nữa, hàng triệu học sinh trên cả nước sẽ bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Trong giai đoạn nước rút, bên cạnh việc ôn tập kiến thức, nhiều thí sinh cũng không khỏi lo lắng trước những sự cố bất ngờ như làm mất căn cước. Vậy nếu mất giấy tờ tùy thân ngay trước kỳ thi, thí sinh có còn được dự thi hay không và cần làm gì để đảm bảo quyền lợi của mình?

Mất căn cước không đồng nghĩa với việc không được dự thi

Căn cước là một trong những giấy tờ quan trọng được sử dụng để đối chiếu thông tin thí sinh trong quá trình làm thủ tục dự thi và vào phòng thi. Tuy nhiên, theo quy định hiện hành, việc làm mất căn cước không đồng nghĩa với việc thí sinh bị mất quyền tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT.

Trong trường hợp xảy ra sự cố, điều quan trọng nhất là thí sinh cần nhanh chóng báo cáo với nhà trường hoặc điểm thi để được hướng dẫn cụ thể. Hội đồng thi sẽ căn cứ vào hồ sơ đăng ký dự thi, ảnh lưu trong danh sách thí sinh cùng các giấy tờ liên quan để xác minh nhân thân.

Nhờ đó, những trường hợp bị mất căn cước trước ngày thi vẫn có thể được xem xét, tạo điều kiện tham gia kỳ thi nếu danh tính được xác nhận đầy đủ theo quy định.

Chủ động liên hệ cơ quan chức năng để được hỗ trợ

Ngay khi phát hiện mất căn cước, thí sinh nên liên hệ với cơ quan công an nơi cư trú để làm thủ tục cấp lại hoặc xin xác nhận thông tin cá nhân trong trường hợp cần thiết.

Bên cạnh đó, thí sinh cũng nên chuẩn bị các giấy tờ còn lại có thể hỗ trợ việc xác minh danh tính như giấy báo dự thi, thẻ học sinh, hộ chiếu (nếu có) hoặc các giấy tờ hợp pháp khác có chứa thông tin nhận dạng.

(Ảnh minh họa được tạo bởi AI)

Việc chủ động xử lý sớm sẽ giúp hội đồng thi có thêm thời gian đối chiếu hồ sơ, hạn chế tối đa những vướng mắc phát sinh vào ngày làm thủ tục hoặc trong các buổi thi chính thức.

Kiểm tra và bảo quản kỹ giấy tờ trước ngày thi để tránh rủi ro

Những năm gần đây, tại một số địa phương vẫn ghi nhận trường hợp thí sinh để quên hoặc làm thất lạc giấy tờ tùy thân sát ngày thi khiến bản thân và gia đình rơi vào trạng thái căng thẳng.

Học sinh nên kiểm tra kỹ toàn bộ giấy tờ cần thiết trước kỳ thi, bao gồm căn cước, giấy báo dự thi và các vật dụng được phép mang vào phòng thi. Nếu phát hiện sai sót hoặc thất lạc giấy tờ, cần thông báo ngay cho giáo viên chủ nhiệm hoặc điểm thi để được hỗ trợ.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 là dấu mốc quan trọng đối với học sinh lớp 12 trên cả nước. Vì vậy, trong trường hợp không may làm mất căn cước ngay trước ngày thi, thí sinh không nên quá hoang mang. Việc chủ động liên hệ cơ quan chức năng và hội đồng thi để xác minh thông tin sẽ giúp đảm bảo quyền lợi và không bỏ lỡ cơ hội tham dự kỳ thi quan trọng này.