Màu Latte lên ngôi: Trang phục tông nâu đang được các tín đồ thời trang lăng xê, bắt trend thế nào cho đẹp?

HHT - Từ xu hướng trang điểm đến phong cách thời trang, gam màu nâu latte chính thức trở thành gương mặt đại diện cho thời trang cuối năm nay và qua cả năm sau

Xu hướng trang điểm tone màu latte đã xuất hiện trong mọi ngóc ngách của TikTok. Lấy sắc nâu làm gam màu chủ đạo, xu hướng latte dần lấn sân sang cả thời trang và phong cách ăn mặc. Chính thức trở thành cơn sốt khuấy động mọi sàn diễn thời trang vừa qua với những tên tuổi hàng đầu như Ferragamo, Hermès, Loewe, Tom Ford…

Màu nâu latte không kén bất kỳ màu da nào, độ linh hoạt và tính ứng dụng cũng không kém cạnh so với đen và trắng. Chính vì thế, giới thời trang truyền miệng tuyên ngôn mới: Brown is the new black. Điều này nghĩa là màu nâu sẽ trở thành gam màu chủ đạo trong tủ quần áo của các tín đồ thời trang vào năm sau.

Nếu bạn cho rằng diện trang phục theo màu đơn sắc, hay xu hướng monochrome khá nhàm chán và khó gây ấn tượng, thì màu nâu sẽ chứng minh ngược lại. Đã có rất nhiều ngôi sao thời trang khẳng định khả năng thu hút sự chú ý của tông nâu, khi nó được chọn làm màu sắc chủ đạo cho cả diện mạo. Vẻ ngoài “all black” thể hiện sự lạnh lùng và cá tính, “all white” thì tạo nên nét đẹp thanh lịch và dịu dàng. Trong khi đó, "all brown" mang đến một tinh thần thời trang rất đặc biệt, tinh tế, nữ tính, cuốn hút và không nhạt nhòa.

Một trong những cách khiến latte outfit giúp bạn thăng hạng phong cách, chính là phối hợp các loại kiểu dáng quần áo. Mix&match quần áo và phụ kiện theo hướng đối lập về phom dáng, chất liệu là một ý tưởng hay.

Các nàng cũng có thể tăng thêm độ thú vị cho tổng thể bằng một đôi bốt cao bằng da, màu nâu cà phê và một chiếc túi xách màu nâu sô cô la. Kết hợp các món trang sức, phụ kiện bản to, làm bằng đá quý hoặc nhựa bằng nâu, cùng các đầm bodycon ngắn sẽ khiến latte outfit của bạn đạt điểm tuyệt đối. Phối hợp nhiều sắc nâu sẽ giúp bạn tạo nên một hiệu ứng chuyển màu cuốn hút hơn.