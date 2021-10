Mâu Thủy bất ngờ rút khỏi show thực tế sau 2 ngày ghi hình, phản ứng của H'Hen Niê ra sao?

HHT - Mâu Thủy đăng tải thông báo rút khỏi chương trình "The Next Face Vietnam" khiến đồng nghiệp và cả người hâm mộ tiếc nuối.

Thông tin Mâu Thủy và H'Hen Niê cùng ngồi ghế giám khảo The Next Face Vietnam cùng những hình ảnh "nhá hàng" đầy quyền lực của cả hai đã khiến cư dân mạng xôn xao. Tuy nhiên, Mâu Thủy lại bất ngờ thông báo rút khỏi show thực tế này chỉ sau 2 ngày ghi hình với lý do bận rộn lịch trình.

Chia sẻ này của Mâu Thủy khiến không chỉ người hâm mộ tiếc nuối mà ngay cả H'Hen Niê cũng vào bình luận bằng icon khóc lóc. Ngay lập tức, Mâu Thủy đã an ủi nàng Hậu: "Hoy mà xương xương... Bữa nào mệt quá chị lên tiếp tế đồ ăn cho đỡ nhõng nhẽo nha."

Bên cạnh đó, Mâu Thủy cũng động viên người hâm mộ rằng cô sẽ sớm có project khác nhanh thôi. Ngoài ra, cô cũng cảm thấy may mắn vì chương trình đã thông cảm cho mình, đồng thời kêu gọi: "Mọi người hãy luôn ủng hộ chương trình nhé."

Dù Mâu Thủy đã lên tiếng kêu gọi ủng hộ chương trình nhưng netizen vẫn cảm thấy có điều bất ổn. Nhiều người cho rằng nếu việc Mâu Thủy rời show là kết quả thảo luận tốt đẹp giữa cô với BTC chương trình thì thông báo đầu tiên phải được đăng ở fanpage của show The Next Face Vietnam mới hợp lý. Vậy nhưng, bài thông báo chỉ được đăng trên trang cá nhân của nàng Á hậu. Tin đồn Mâu Thủy rời show vì mâu thuẫn với nhà sản xuất vì thế lại bị thổi bùng lên.

Nguyên văn bài thông báo của Mâu Thủy trên trang cá nhân: Xin chào các bạn khán giả của Thủy. Mâu Thuỷ sẽ chính thức không tham gia với vị trí Mentor của The Next Face Vietnam mùa đầu tiên nữa. Vì một số lý do cá nhân nên lịch trình đã có từ trước của Thuỷ không thể thu xếp được. Dù không thể đồng hành cùng nhau, Thuỷ cũng rất mong chương trình sẽ tổ chức thành công tốt đẹp và các thí sinh sẽ có một sân chơi thú vị, bổ ích về nghề người mẫu thời trang & quảng cáo. Cảm ơn các bạn đã quan tâm, theo dõi và ủng hộ các dự án, sản phẩm của Thuỷ trong thời gian qua. Hẹn gặp các bạn trong những dự án khác. Trân trọng, Mâu Thuỷ