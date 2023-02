May mắn vẫn chưa mỉm cười với nhóm BTS tại Lễ trao giải Grammys lần thứ 65

HHT - Một lần nữa, may mắn lại chưa mỉm cười với nhóm nhạc BTS khi nhận được đề cử nhiều giải thưởng nhưng vẫn chưa chạm tay đến kèn vàng Grammys danh giá nào.

Lễ trao giải Grammys lần thứ 65 vừa kết thúc trong sự tiếc nuối của những người hâm mộ của nhóm nhạc đến từ châu Á - BTS. Vốn không phải "sân chơi" của các nghệ sĩ châu Á, việc BTS được xướng tên trong đề cử của giải Grammy lần thứ 63 (Grammys 2021) trở thành "cơn sốt" của cộng đồng mạng trong niềm tự hào khôn xiết. Thế nhưng, công chúng vô cùng thất vọng khi nhóm nhạc Hàn Quốc nổi tiếng vụt mất giải Màn trình diễn pop cặp/ nhóm xuất sắc nhất trong hai năm liên tiếp.

Điều đáng nói là, hai ca khúc Dynamite và Butter đều là những bài hát "oanh tạc" các bảng xếp hạng trên khắp thế giới và nhận phản hồi tích cực từ khán giả nhưng lại không may mắn nhận được giải thưởng. Nhiều netizen Hàn cho rằng Grammys chỉ dùng BTS để "câu view" từ khán giả trẻ và khán giả châu Á.

Năm nay, tại lễ trao giải Grammys lần thứ 65, BTS có 3 đề cử cho các hạng mục với 2 hạng mục Album của năm và Màn trình diễn pop cặp/ nhóm xuất sắc của năm khi kết hợp với ban nhạc đến từ Anh - Coldplay trong ca khúc My Universe. Ngoài ra, BTS cũng nhận được đề cử Video ca nhạc hay nhất với ca khúc Yet To Come nhưng giải thưởng này đã thuộc về Taylor Swift với MV All Too Well.

Trong khi màn hợp tác của BTS với Coldplay mang tên My Universe nhận được nhiều lời khen nhưng bị cho là màu nhạc cũ, Yet To Come vẫn "bùng nổ" kỷ lục nhạc số nhưng không đọng lại nhiều cảm xúc. Điều này cũng là dễ hiểu khi các thành viên BTS lần lượt đi nghĩa vụ quân sự từ năm 2022, vì thế có lẽ người hâm mộ phải chờ thêm một thời gian nữa để thấy nhóm nhạc trứ danh tái hợp để có cơ hội chinh chiến tại Grammys.

Kết quả các hạng mục quan trọng trong lễ trao giải Grammy lần thứ 65: Album của năm: Harry's House - Harry Styles Bài hát của năm: Just Like That - Bonnie Raitt Ghi âm của năm: About Damn Time - Lizzo Nghệ sĩ mới xuất sắc nhất: Samara Joy Album nhạc Pop xuất sắc nhất: Harry's House - Harry Styles Album nhạc Pop truyền thống xuất sắc nhất: Higher - Michael Bublé Đơn ca nhạc Pop xuất sắc nhất: Easy On Me - Adele Trình diễn Pop Nhóm/ Bộ đôi xuất sắc nhất: Unholy - Sam Smith và Kim Petras Video ca nhạc xuất sắc nhất: All Too Well: The Short Film - Taylor Swift