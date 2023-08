"Mẹ bầu" Nhã Phương cùng dàn cast "Sao Nhập Ngũ" khoe trọn nhan sắc tại show của Võ Hoàng Yến

HHT - Bên cạnh những gương mặt đình đám xuất hiện trong show thời trang đẳng cấp của Võ Hoàng Yến, khoảnh khắc hội ngộ của dàn cast Sao Nhập Ngũ cũng nhận được sự quan tâm từ đông đảo người hâm mộ.

Vừa qua, Fashion show “Call Out My Name” đã diễn ra với sự góp mặt của đông đảo nghệ sĩ, người mẫu, hoa hậu. Đây là đêm trình diễn thời trang đầu tiên, đánh dấu sự ra đời của thương hiệu D.A.M - viết tắt của "Desire After Midnight" do siêu mẫu Võ Hoàng Yến sáng lập.

Show diễn quy tụ hàng trăm gương mặt nghệ sĩ đình đám như: Hoàng Thùy, Lương Thùy Linh, Minh Triệu, Kỳ Duyên, Thảo Nhi Lê, Kim Duyên, Đỗ Long... Đặc biệt chính là cuộc hội ngộ giữa những gương mặt đình đám bước ra từ chương trình Sao Nhập Ngũ.

Khoảnh khắc các "đồng chí" lên đồ cực thời trang khiến cộng đồng mạng không khỏi thích thú. Ngoài visual "mười phân vẹn mười" của các cô gái, nhan sắc "mẹ bầu" Nhã Phương cũng nhận được sự chú ý đặc biệt. Nữ diễn viên không ngại khoe bụng bầu của mình trong trang phục với nhiều đường cắt xẻ táo bạo.

Đây cũng là sự kiện hiếm hoi mà Nhã Phương tham gia kể từ lúc mang thai, điều này cũng đã phần nào cho thấy mối quan hệ thân thiết giữa cô nàng với Võ Hoàng Yến cũng như dàn cast. Sau chương trình, các nữ "chiến sĩ" cũng thường xuyên xuất hiện và hỗ trợ nhau trong công việc, cuộc sống.

Bên cạnh đó, sàn diễn cũng nhận được sự quan tâm đặc biệt với đường runway dài hơn 30 mét ngập dưới nước. Kết hợp cùng không gian nóng bỏng, các thiết kế được người mẫu trình diễn khiến bộ sưu tập trở nên cuốn hút hơn bao giờ hết. Cuối show, Hoa hậu Ngọc Châu xuất hiện cùng đôi cánh khổng lồ khéo khoe đôi chân dài trứ danh khiến người xem không ngừng khen ngợi.

D.A.M là “đứa con tinh thần” tâm huyết của siêu mẫu Võ Hoàng Yến sau nhiều năm ấp ủ và nghiên cứu. Kết thúc đêm diễn, chân dài này đã bật khóc nức nở chia sẻ cảm xúc hạnh phúc và biết ơn vì sự ủng hộ của mọi người trong chặng đường vừa qua.