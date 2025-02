Melo Movie: Nhẹ nhàng, chữa lành với Choi Woo Shik - Park Bo Young ngọt dịu

HHT - Khi công chiếu ở Hàn Quốc, bộ phim điện ảnh “Bogotá: City of The Lost” (Bogotá: Thành Phố Của Những Kẻ Lưu Lạc) thất bại thảm hại. Nay phim lên sóng Netflix, khán giả toàn cầu đã hiểu được lý do vì sao. Đây là một phim mà ngay cả những người yêu thích Song Joong Ki cũng e ngại nếu giới thiệu cho người khác xem cùng.