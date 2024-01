Miền Bắc bước vào những ngày mưa phùn, khi nào thì có đợt không khí lạnh tiếp theo?

HHT - Hôm nay 5/1, Bắc Bộ mưa vài nơi, nhiệt độ tăng, trời rét về đêm và sáng, cuối tuần, khu vực này có dấu hiệu của mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù.

Hôm nay 5/1, Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa vài nơi, sáng sớm sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Đông Bắc Bộ đêm 6-7/1 và ngày 10-11/1 khả năng có mưa, mưa nhỏ rải rác. Đêm và sáng trời rét.

Khu vực Nghệ An đến Phú Yên mưa vài nơi. Từ 6/1, khu vực này có mưa, mưa rào rải rác. Phía Bắc trời lạnh.

Các khu vực khác chiều tối và đêm mưa rào, dông vài nơi, ngày nắng. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, khoảng ngày 7/1, thêm một đợt không khí lạnh tràn xuống nước ta. Do ảnh hưởng của không khí lạnh, miền Bắc và Bắc Trung Bộ có thể rét trong hai ngày 7-8/1, trời có mưa nhỏ rải rác.

Theo các mô hình dự báo cho thấy, sau đợt không khí lạnh yếu 7/1 thời tiết duy trì xu thế nồm ẩm kéo dài tới 16/1. Sau đó, nhiều khả năng xuất hiện rét các đợt không khí lạnh mạnh hơn. Thời điểm nửa cuối tháng 1 và nửa đầu tháng 2 mới có khả năng xuất hiện rét đậm, rét hại trở lại.

Cơ quan khí tượng cũng đưa ra dự báo xu thế khí hậu thời hạn tháng 1/2024. Theo đó, nhiệt độ trung bình trên toàn quốc phổ biến cao hơn so với trung bình nhiều năm từ 1-2 độ C. Trong tháng 1/2024, không khí lạnh có xu hướng hoạt động yếu hơn trung bình nhiều năm. Số ngày rét đậm, rét hại tại khu vực miền Bắc ít hơn so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ. Rét đậm, rét hại vẫn có khả năng xuất hiện tại khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, nhưng không kéo dài nhiều ngày.