Miền Bắc bước vào những ngày nồm ẩm kèm mưa nhỏ, khi nào không khí lạnh trở lại?

HHT - Nồm ẩm, sương mù, mưa nhỏ quay trở lại miền Bắc trong tuần này trước khi chịu ảnh hưởng của đợt không khí lạnh mới vào cuối tuần.

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, khối không khí lạnh di chuyển lệch ra phía Đông, suy yếu và biến tính. Ngày 11-12/3 khả năng hình thành rãnh áp thấp có trục ở khoảng 24-27 độ Vĩ Bắc nối với vùng áp thấp phía Tây mở rộng dần về phía Đông. Sau đó, rãnh áp thấp này bị nén bởi không khí lạnh ở phía Bắc và đầy dần lên. Khoảng ngày 15-16/3, không khí lạnh có khả năng tăng cường trở lại. Đợt không khí lạnh này sẽ gây mưa rào và dông cho miền Bắc và Bắc Trung bộ trong 2 ngày 14 - 15/3.

Người dân khu vực Hà Nội và các tỉnh thành Bắc Bộ trong những ngày này cần chú ý mang theo trang phục giữ ấm, áo khoác chống thấm hoặc áo mưa và ô để đối phó với thời tiết mưa phùn, nồm ẩm, nhiệt độ hạ thấp về đêm và sáng sớm.

Ông Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia nhận định, trong tháng 3 có thể xuất hiện các đợt không khí lạnh nhưng không quá mạnh. Các đợt không khí lạnh này gây ra các đợt rét ngắn và tình trạng mưa nhỏ, mưa phùn, nồm ẩm.

Từ nay đến hết tháng 3, không khí lạnh có xu hướng hoạt động mạnh hơn so với trung bình nhiều năm. Tuy nhiên, do trung tâm áp cao lạnh lục địa có xu hướng lệch ra phía Đông nên có thể gây ra nhiều ngày mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù.

Nhiệt độ trung bình trong tháng 3 ở miền Bắc và từ Thanh Hóa đến Huế phổ biến thấp hơn từ 0,5 - 1 độ C so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ, các nơi khác phổ biến ở mức xấp xỉ so với trung bình nhiều năm.

Theo ông Lâm, quy luật hàng năm, không khí lạnh hoạt động mạnh nhất trong 3 tháng chính Đông (tháng 12, tháng 1 và tháng 2). Năm nay cũng không là ngoại lệ khi rét đậm, rét hại đã xảy ra ở các tỉnh miền Bắc nước ta trong 3 tháng vừa qua.

Sang tháng 3 và tháng 4 không khí lạnh hoạt động ở mức trung bình so với mọi năm nên chỉ gây rét đậm, có nơi rét hại ngắn ngày ở khu vực vùng núi Bắc Bộ trong nửa đầu tháng 3.

Từ nửa cuối tháng 3, hoạt động của không khí lạnh tiếp tục suy giảm nên ít có khả năng xảy ra những đợt rét đậm, rét hại ở các tỉnh miền Bắc trong thời kỳ này. Tuy nhiên, trong tháng 3 không khí lạnh biến tính vẫn có khả năng gây ra những ngày mưa nhỏ, mưa phùn, sương mù ở miền Bắc.