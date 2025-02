Miền Bắc có thể sắp đón nắng ấm, nhiệt độ Hà Nội tăng lên sát ngưỡng 30 độ C

HHT - Sau những ngày mưa rét, sau những đợt không khí lạnh, dự báo miền Bắc sắp đón những ngày nắng ấm, thậm chí có thể là hơi nóng ở thời điểm này của năm. Nhiệt độ ở Hà Nội được dự báo sẽ lên khá cao, không chỉ hết lạnh mà thậm chí không còn ở mức mát.

Trạng thái thời tiết mưa rét nồm ở Hà Nội và phần lớn miền Bắc vẫn tiếp diễn. Tuy nhiên, không khí lạnh sẽ suy yếu dần trong chiều và tối nay, 19/2.

Đến chiều nay, nhiệt độ Hà Nội sẽ tăng khoảng 1 - 2oC so với cùng thời điểm hôm qua, lên mức 19 - 20oC. Các khu vực lân cận có nhiệt độ tương tự, ở vùng núi thì thấp hơn.

Kiểu thời tiết này được dự báo sẽ chấm dứt vào cuối tuần (khoảng ngày 22 - 23/2), khi một đợt không khí lạnh mới ảnh hưởng đến miền Bắc, khiến nhiệt độ và độ ẩm giảm.

Trong những ngày tới có một sự thay đổi thời tiết đáng chú ý hơn, đó là sẽ có những ngày trời ấm hẳn, thậm chí có thể hơi nóng.

Theo các dự báo hiện tại của những mô hình lớn, sau đợt không khí lạnh cuối tuần này, nhiệt độ ở phần lớn miền Bắc sẽ tăng dần. Nhiệt độ Hà Nội tăng khá nhanh, đến mức cao nhất là 28 - 29oC vào ngày 28/2 và 1/3. Đây thậm chí không còn là mức mát mà đã là ấm, thậm chí nhiều người còn thấy hơi nóng. Nhiệt độ cao thế này cũng là khá lạ ở thời điểm cuối tháng 2, đầu tháng 3. Nếu thời tiết chuyển biến đúng như dự báo thì trong những ngày đó, người dân nên chú ý lựa chọn trang phục linh hoạt, phù hợp vì buổi sáng có thể vẫn se lạnh.

Vì đây là dự báo khá xa nên có thể còn thay đổi. Nhưng hiện tại các mô hình dự báo lớn đều cho rằng thời tiết ở phần lớn miền Bắc, bao gồm Hà Nội, sẽ ấm/ nóng lên vào những ngày như trên, còn nhiệt độ có thể chênh chút ít.