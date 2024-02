Miền Bắc đón 2 đợt không khí lạnh liên tiếp, nhiệt độ cuối tuần này sẽ giảm mạnh

HHT - Không khí lạnh tăng cường từ đêm 26/2 khiến nhiều nơi ở miền Bắc rét đậm, rét hại kèm mưa nhỏ. Cho tới cuối tuần, khu vực này lại đón thêm một đợt gió mùa Đông Bắc.

Ngày 26/2, thời tiết miền Bắc duy trì mưa rét. Nhiệt độ ban ngày tăng nhẹ so với ngày hôm trước, chạm ngưỡng 15-18 độ C nhưng mức nhiệt thấp nhất vẫn dưới 15 độ C, vùng núi có nơi dưới 8 độ C.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết chiều tối và đêm 26/2, một bộ phận không khí lạnh được tăng cường và ảnh hưởng đến khu vực phía Đông Bắc Bộ, sau đó đến một số nơi ở Tây Bắc Bộ.

Ngày 27/2, các tỉnh, thành phố phía Đông Bắc Bộ rét đậm, vùng núi cao có nơi rét hại dưới 8 độ C. Mức nhiệt thấp nhất tại Hà Nội chỉ dao động trong ngưỡng 11-14 độ C, vùng núi phía Bắc 8-11 độ C. Mưa nhỏ quay trở lại nhiều nơi ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, mở rộng xuống cả khu vực từ Quảng Bình đến Khánh Hòa.

Đáng chú ý, cuối tuần (khoảng ngày 1-2/3), một đợt không khí lạnh mạnh tiếp tục tràn xuống gây rét đậm, rét hại ở miền Bắc. Thời tiết chủ đạo trong cả tuần này tại khu vực là rét buốt, mưa nhỏ.

Theo dự báo, thời điểm rét đỉnh điểm trong tuần này ở Hà Nội là ngày 27/2 và ngày 2/3, mức nhiệt chỉ dao động 13-16 độ C. Rét đậm bao trùm suốt cả ngày kèm theo mưa rải rác gây cảm giác giá buốt.

Trong khi đó, Tây Nguyên và Nam Bộ nắng nóng kéo dài suốt tuần. Nhiệt độ cao nhất tại Đông Nam Bộ có thể lên đến 35-37 độ C.