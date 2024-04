Miền Bắc đón không khí lạnh vào ngày cuối dịp nghỉ lễ, sẽ giảm bao nhiêu độ C?

HHT - Sau một đợt nắng nóng khắc nghiệt, miền Bắc sẽ giảm nhiệt vào ngày cuối cùng của kỳ nghỉ lễ, tức là ngày 1/5. Cụ thể không khí lạnh sẽ về vào thời điểm nào và nhiệt độ ở miền Bắc giảm ra sao?

Trong phần lớn kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm nay, cả 3 miền ở nước ta có nắng nóng gay gắt. Nhiều tỉnh thành ngày nào cũng nóng gần 50oC khiến nhiều người dân đi chơi cũng mệt mỏi, nhất là ở những nơi đông đúc.

Nhưng một đợt không khí lạnh sắp về miền Bắc sẽ khiến đợt nắng nóng khắc nghiệt này kết thúc.

Theo dự báo hiện tại, vào đêm 30/4, rạng sáng 1/5, không khí lạnh sẽ bắt đầu ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bắc Bộ. Nhiệt độ ở các tỉnh thành như Lạng Sơn, Cao Bằng, Bắc Kạn, Thái Nguyên giảm nhanh, trời mát hơn hẳn, nhiệt độ buổi đêm xuống mức 25 - 26oC, nhiệt độ cao nhất trong ngày vào buổi chiều cũng chỉ trên dưới 30oC.

Sau đó, gió Đông Bắc tiếp tục về khu vực đồng bằng Bắc Bộ. Trong ngày thứ Tư, 1/5, nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời ở thủ đô Hà Nội sẽ là khoảng 35 - 37oC vào buổi chiều, tức là giảm 7 - 8oC so với buổi chiều của ngày hôm trước (30/4). Tuy mức nhiệt độ này không phải thấp nhưng cũng là dịu hơn đáng kể so với những ngày nắng nóng trước đó, vì đã giảm đến hơn 10oC so với lúc nắng nóng đỉnh điểm.

Đợt không khí lạnh này có thể gây mưa khi mới về khu vực Đông Bắc Bắc Bộ, nhưng gần như không gây mưa ở Hà Nội, hoặc nếu có chỉ mưa ít. Ở thời điểm này, không khí lạnh chỉ rất nhẹ nên sẽ tan dần sau 1 - 2 ngày rồi nhiệt độ tăng trở lại từ 3/5, nhưng dự báo sẽ không nóng dài ngày như đợt nóng hiện tại nữa.