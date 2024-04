Miền Bắc nắng nóng gay gắt dịp nghỉ lễ 30/4, nhiệt độ Hà Nội lên cao nhất từ đầu năm

HHT - Từ nửa sau của tuần này, miền Bắc bước vào một đợt nắng nóng mới, có nơi nắng nóng đặc biệt gay gắt. Tại Hà Nội, nhiệt độ được dự báo sẽ đạt tới những mốc cao nhất kể từ đầu năm đến giờ.

Ở miền Bắc nước ta, từ ngày thứ Năm, 25/4, sẽ bắt đầu một đợt nắng nóng mới, được dự báo là nóng hơn những đợt trước. Khu vực Tây Bắc có nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia.

Ngoài khu vực Tây Bắc thì ở Đông Bắc Bộ và đồng bằng Bắc Bộ cũng có những mức nhiệt độ rất cao đúng vào những ngày nghỉ của dịp lễ 30/4, 1/5 năm nay. Những ngày nắng nóng cao điểm sẽ là từ thứ Bảy tuần này đến thứ Ba tuần sau (27 - 30/4), tức là đến 4 trong số 5 ngày của kỳ nghỉ lễ. Trong những ngày này, nhiệt độ Hà Nội (nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời) được dự báo liên tục đạt ngưỡng 45 - 47oC vào các buổi chiều. Đây được coi là những mức nhiệt độ cao nhất ở Hà Nội tính từ đầu năm đến giờ.

Nhiều trang dự báo thời tiết lớn cũng cho rằng đợt nóng này là nóng nhất tại miền Bắc nước ta, tính từ đầu năm nay. Trang AccuWeather nhận định sẽ có những lúc “nóng như thiêu đốt”.

Cùng thời điểm trên, nhiệt độ ở nhiều tỉnh thành khác ở miền Bắc cũng rất cao, nhất là vào buổi chiều, như Cao Bằng, Lạng Sơn lên đến 40 - 41oC, Hòa Bình 43 - 44oC, Hải Phòng 41 - 42oC, Quảng Ninh 39 - 40oC, Hà Giang 40 - 41oC…

Theo dự báo hiện tại thì đến ngày cuối cùng của kỳ nghỉ lễ, tức là thứ Tư tuần sau, 1/5, miền Bắc mới bắt đầu giảm nhiệt một chút.

Đây là dự báo xa (khoảng 10 ngày) nên độ chắc chắn không phải là rất cao, nhưng hiện tại tất cả các đài khí tượng đều dự báo giống nhau về đợt nóng nói trên.