Miền Bắc sắp đón đợt không khí lạnh mới, có nơi xuống dưới 10 độ C

HHT - Trong đợt lạnh này, nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ phổ biến 14-17 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 11-14 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ C.

Từ ngày 12/3, một bộ phận không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến khu vực vùng núi phía Bắc của Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ. Gió Đông Bắc trong đất liền mạnh dần lên cấp 3; vùng ven biển cấp 4 - 5, có nơi giật cấp 6. Từ chiều 12/3, khu vực vùng núi phía Bắc của Bắc Bộ trời chuyển rét. Từ đêm 12/3 - 13/3, Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ có mưa rào, rải rác có dông, trời rét. Ngày 13/3, khu vực từ Quảng Bình đến Thừa Thiên - Huế trời chuyển rét. Trong đợt không khí lạnh này, nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến 14 - 17 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 11 - 14 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ C. Khu vực từ Quảng Bình đến Thừa Thiên - Huế phổ biến 17 - 19 độ C. Từ đêm 12 - 14/3, khu vực từ Quảng Bình đến Phú Yên có mưa, mưa rào, cục bộ có mưa vừa, mưa to và dông; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh. Trên biển, từ chiều tối 12/3, vịnh Bắc Bộ và khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển Hoàng Sa) gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6 - 7, giật cấp 8 - 9, sóng biển cao 2 - 3 m, riêng Bắc Biển Đông 3 - 5 m; biển động mạnh. Từ đêm 12/3, vùng biển từ Bình Định đến Cà Mau, khu vực giữa Biển Đông và vùng biển phía Tây khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Tây Trường Sa) có gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6 - 7, giật cấp 8 - 9, sóng biển cao 2 - 4 m, biển động mạnh. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7, sóng biển cao 2 - 3 m, biển động. Theo Trung tâm dự báo KTTV Trung ương