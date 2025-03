Miền Bắc sẽ đón bao nhiêu đợt không khí lạnh trong tháng Ba này?

HHT - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong tháng Ba này, các đợt không khí lạnh sẽ tràn xuống nước ta với tần suất cao hơn so với trung bình nhiều năm.

Theo nhận định từ Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, trong tháng Ba này, các đợt không khí lạnh sẽ tràn xuống nước ta với tần suất cao hơn so với trung bình nhiều năm. Điều này khiến nhiệt độ trung bình tháng tại khu vực Bắc Bộ thấp hơn khoảng 0,5 - 1 độ C so với cùng kỳ các năm trước. Đặc biệt, không khí lạnh có thể ảnh hưởng sâu xuống các khu vực từ Thanh Hóa đến Huế, làm giảm nhiệt độ ở các tỉnh này so với mức trung bình nhiều năm.

Trong tháng Ba, các đợt không khí lạnh xuống sẽ có xu hướng lệch Đông, tức là di chuyển nhiều theo hướng từ biển vào đất liền thay vì từ lục địa xuống trực tiếp. Do đó, thời tiết không chỉ lạnh mà còn kèm theo mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù kéo dài, đặc biệt là ở khu vực đồng bằng và ven biển Bắc Bộ. Những ngày có độ ẩm cao và trời ẩm ướt có thể khiến cảm giác rét kéo dài, ngay cả khi nhiệt độ không quá thấp.

Ngay trong tuần đầu tiên của tháng 3, khoảng ngày 5 - 6/3, dự báo sẽ có 1 đợt không khí lạnh mạnh tràn xuống, có thể gây ra rét đậm, rét hại ở vùng núi phía Bắc. Khu vực đồng bằng cũng sẽ cảm nhận được không khí lạnh rõ rệt, trời rét kéo dài cả ngày.

Thời tiết miền Bắc sẽ ấm từ nay đến giữa tuần sau trước khi đón một đợt không khí lạnh mạnh tràn xuống. Để thích ứng tốt với sự thay đổi thời tiết những ngày này, chúng ta cần chủ động chăm sóc cơ thể, bảo vệ sức khỏe và điều chỉnh thói quen sinh hoạt.

Một số lưu ý quan trọng để bảo vệ sức khỏe trong thời tiết giao mùa: - Nhiệt độ ban ngày có xu hướng ấm dần, nhưng sáng sớm và tối trời vẫn còn lạnh. Vì vậy, quý vị chú ý giữ ấm cơ thể hợp lý, tránh mặc phong phanh để phòng ngừa nguy cơ nhiễm lạnh. - Những người có tiền sử dị ứng theo mùa nên chuẩn bị sẵn thuốc theo đơn hoặc đến cơ sở y tế để được tư vấn, điều chỉnh phác đồ điều trị phù hợp nhằm giảm thiểu triệu chứng. - Duy trì thói quen tắm nước ấm để cơ thể thích nghi dần với sự thay đổi nhiệt độ. - Sự chuyển mùa cũng ảnh hưởng đến chất lượng giấc ngủ. Để ngủ ngon hơn, hãy duy trì thói quen đi ngủ và thức dậy vào cùng một thời điểm mỗi ngày.