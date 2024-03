Miền Bắc sẽ rét đến giữa tháng 3, ngày nào lạnh nhất và nhiệt độ xuống bao nhiêu?

HHT - Không khí lạnh đã ảnh hưởng đến miền Bắc nước ta và trời khá rét vào sáng 7/3. Từ giờ đến giữa tháng 3, dự báo không khí lạnh vẫn liên tiếp tràn về. Vậy trong những đợt lạnh nối tiếp này, ngày nào ở miền Bắc rét nhất và nhiệt độ ở mức nào?

Sáng nay, 7/3, toàn miền Bắc chuyển rét sau khi buổi chiều 6/3 có nắng nóng như mùa Hè. Vào lúc 6h sáng, nhiệt độ ở Hà Nội và các vùng lân cận là khoảng 20oC, các tỉnh thành Đông Bắc Bắc Bộ như Cao Bằng, Lạng Sơn… đã xuống đến 13 - 14oC.

Trong mùa Đông và Xuân năm nay, ở miền Bắc nước ta đã vài lần có những mức nhiệt độ thấp hơn khá nhiều nên nhiệt độ 19 - 20oC cũng chưa phải là rét đậm. Nhưng do sự thay đổi nhiệt độ rất lớn giữa hôm qua và hôm nay nên nhiều người cảm thấy rất rét.

Hôm nay, do không khí lạnh mới về nên nền nhiệt miền Bắc vẫn chưa giảm sâu. Với không khí lạnh tăng cường, thứ Bảy, Chủ Nhật tuần này (9 - 10/3) mới là 2 ngày rét nhất. Vào buổi đêm và sáng sớm, nhiệt độ Hà Nội xuống đến 16 - 17oC, nhiệt độ ban ngày cũng không vượt qua 19oC. Thậm chí, 2 ngày này còn lạnh ẩm, độ ẩm cao có thể gây mưa phùn, càng làm tăng cảm giác rét mướt. Lạng Sơn, Cao Bằng… cuối tuần này xuống đến 12 - 13oC vào sáng sớm, trong ngày nhiệt độ gần như không tăng, trời rét đậm; những vùng núi cao có thể rét hại, có nơi dưới 10oC.

Như vậy, theo dự báo, không khí lạnh sẽ liên tiếp tràn về miền Bắc nước ta từ giờ đến đầu tuần sau, rồi có 1 - 2 ngày chuyển gió (thứ Ba, thứ Tư tuần tới) nhưng nhiệt độ chưa tăng nhiều thì lại có không khí lạnh về tiếp. Vì vậy, về cơ bản là miền Bắc sẽ lạnh từ giờ đến khoảng giữa tháng này (16/3) trước khi trời trở nên ấm áp hơn.