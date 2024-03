Miền Bắc tăng dần nhiệt độ, Hà Nội sẽ chênh lệch hơn 10 độ C trong cùng một ngày

HHT - Đợt không khí lạnh đang suy yếu nhanh và trong những ngày tới, miền Bắc sẽ ấm dần lên. Thủ đô Hà Nội chuẩn bị bước vào khoảng thời gian có nắng nóng, nhiệt độ chênh lệch lớn trong cùng một ngày, sự khác biệt lên đến 10oC hoặc hơn.

Sáng nay, 20/3, trời khá lạnh ở toàn miền Bắc, nhiệt độ tại hầu hết các tỉnh thành tương tự nhau. Nhiệt độ ở Hà Nội là 18oC, các tỉnh thành khác chênh 1 - 2oC.

Đợt không khí lạnh này sẽ suy yếu ngay đêm nay và gió mùa Đông Bắc sẽ nhường chỗ cho gió Đông Nam từ ngày mai. Việc chuyển gió sẽ khiến nhiệt độ toàn miền tăng dần và miền Bắc bước vào chuỗi ngày ấm áp, một số nơi có nắng nóng.

Từ 21/3, nhiệt độ miền Bắc sẽ tăng khá nhanh, hầu hết các tỉnh thành chỉ còn hơi lạnh vào đêm và sáng sớm. Tại Hà Nội, từ mai đến hết cuối tuần, nhiệt độ tăng mỗi ngày 3 - 4oC. Đặc biệt, sự chênh lệch nhiệt độ trong cùng một ngày là khá lớn và cũng tăng dần (nhiệt độ thực ngoài trời). Chẳng hạn, ngày thứ Năm, nhiệt độ buổi sáng sớm ở Hà Nội là 17 - 18oC rồi buổi trưa và chiều lên 26 - 27oC (chênh lệch 9oC). Sang thứ Sáu, những con số tương ứng là 19oC và 30 - 31oC (chênh lệch 11 - 12oC).

Vào cuối tuần, Hà Nội có nắng nóng và mức chênh lệch nhiệt độ trong cùng một ngày còn gay gắt hơn. Theo dự báo hiện tại, trong 2 ngày cuối tuần, nhiệt độ buổi sáng sớm ở Hà Nội sẽ khoảng 23oC, nhiệt độ trưa và chiều lên đến 36oC (chênh 13oC).

Các khu vực lân cận có thời tiết tương tự Hà Nội, dù mức chênh lệch nhiệt độ ít hơn một chút. Còn các tỉnh thành Đông Bắc Bắc Bộ vẫn lạnh vào đêm và sáng sớm, nhiệt độ trong ngày tăng dần từ mai đến cuối tuần nhưng có mưa rải rác.

Sự thay đổi thời tiết từ lạnh sang ấm nóng, kèm theo sự chênh lệch lớn về nhiệt độ trong cùng một ngày thường khiến con người uể oải mệt mỏi, đồng thời cũng có thể làm tăng tình trạng ô nhiễm không khí, dễ gây viêm đường hô hấp. Vì vậy, người dân nên chọn trang phục phù hợp, có áo khoác để giữ ấm vào buổi sáng nhưng dễ dàng bỏ bớt vào buổi trưa và chiều.