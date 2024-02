Miền Bắc tăng nhiệt nhẹ trước khi liên tiếp đón không khí lạnh, nhiệt độ thế nào?

HHT - Sau những ngày cuối tuần mưa rét, nhiệt độ miền Bắc tăng nhẹ trước khi đón không khí lạnh. Nhưng những đợt không khí lạnh ở thời điểm này thường có sự thay đổi liên tục, ít ổn định như giữa mùa Đông. Vậy trong những ngày sắp tới, miền Bắc rét đến mức nào và nhiệt độ Hà Nội xuống khoảng bao nhiêu?

Qua đợt rét cuối tuần kèm mưa gây cảm giác lạnh giá, nhiệt độ toàn miền Bắc tăng nhẹ vào ngày đầu tuần này, 26/2. Ở các tỉnh thành Đông Bắc Bắc Bộ như Lạng Sơn, Cao Bằng…, thay vì có mức nhiệt độ 10 - 11oC hoặc thấp hơn như cuối tuần, đến chiều nay, 26/2, sẽ có nhiệt độ khoảng 12oC.

Thủ đô Hà Nội vẫn rét đậm vào sáng sớm nhưng đến chiều 26/2, nhiệt độ tăng lên mức xấp xỉ 20oC (có thể chênh lệch 1oC tùy khu vực), tức là tăng khoảng 3 - 4oC so với cuối tuần. Trong ngày, gió thay đổi giữa Đông và Đông Bắc.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, một bộ phận không khí lạnh ở phía Bắc vẫn đang di chuyển xuống phía Nam. Vì vậy, đến thứ Ba, 27/2, nhiệt độ toàn miền Bắc lại giảm nhẹ. Sáng sớm thứ Ba, khu vực Đông Bắc Bắc Bộ xuống 9 - 11oC. Hà Nội ở mức 15 - 16oC, không còn rét đậm.

Sang ngày thứ Tư và thứ Năm, phần lớn miền Bắc chuyển gió Đông - Đông Nam, nhiệt độ và độ ẩm đều tăng. Vào ban ngày thứ Năm, nhiệt độ ở Cao Bằng, Lạng Sơn… lên đến 19 - 20oC; Hà Nội và các khu vực lân cận lên đến 25 - 26oC hoặc hơn. Tuy nhiên, cần lưu ý là buổi sáng sớm vẫn khá lạnh (16 - 17oC), người dân đi làm đi học sớm vẫn nên mặc áo ấm.

Từ chiều đến tối thứ Năm, 29/2, một đợt không khí lạnh nữa sẽ ảnh hưởng đến miền Bắc nước ta, gần như toàn miền giảm nhiệt độ. Theo dự báo hiện tại, đây là đợt không khí lạnh tương đối mạnh, khiến các tỉnh thành Đông Bắc Bắc Bộ rét đậm rét hại, nhiệt độ xuống mức 7 - 8oC, nhiệt độ trong ngày không hơn 10oC. Hà Nội sẽ rét đậm vào sáng sớm, nhiệt độ xuống mức 12 - 13oC, nhưng buổi trưa và chiều có thể lên 17 - 18oC.

Đợt rét vào ngày cuối cùng của tháng 2 dự báo sẽ kéo dài khoảng 3 ngày, sang đầu tháng 3, rồi nhiệt độ toàn miền Bắc lại tăng dần.