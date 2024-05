Miền Bắc vẫn liên tục đón gió Đông Bắc, nhiệt độ Hà Nội có ngày giảm mạnh

HHT - Trong một tuần tới, các đợt gió Đông Bắc vẫn về miền Bắc nước ta, khiến toàn miền không nắng nóng gay gắt. Tại thủ đô Hà Nội, nhiệt độ tuần tới ở mức nào, có ngày nào nhiệt độ giảm mạnh?

Hiếm có tháng 5 nào mà miền Bắc nước ta lại có tiết trời tương đối mát mẻ như hiện tại, vì bình thường tháng 5 hay xuất hiện những đợt nắng nóng gay gắt, đôi khi có những mức nhiệt độ rất cao.

Thời tiết miền Bắc đang khá mát như vậy là do liên tục có những đợt gió Đông Bắc về.

Đợt gió Đông Bắc ảnh hưởng đến miền Bắc từ hôm nay, 12/5, đến ngày mai (thứ Hai) khiến nhiệt độ gần như toàn miền giảm 2 - 3oC, thỉnh thoảng có mưa. Tại Hà Nội, nhiệt độ cao nhất trong ngày vào chiều nay là khoảng 38oC thì đến chiều mai là 35oC (nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời), khu vực Đông Bắc Bắc Bộ chỉ 31 - 32oC. Sáng sớm mai, nhiệt độ Hà Nội chỉ ở mức 26oC, khu vực Đông Bắc Bắc Bộ (Lạng Sơn, Cao Bằng…) chỉ ở mức 23 - 25oC, tức là đều giảm 2 - 3oC so với cùng thời điểm hôm nay. Đây là những mức nhiệt độ rất “nhẹ nhàng” ở thời điểm tháng 5.

Kiểu thời tiết hiếm có này vẫn duy trì gần như trong cả tuần tới. Ngay sau khi đợt gió Đông Bắc này suy yếu vào chiều thứ Ba đến sáng thứ Tư, thì khoảng tối hoặc đêm thứ Tư đến sáng thứ Năm (16/5), lại một đợt gió Đông Bắc nữa về. Vì vậy, nhiệt độ Hà Nội vừa tăng 2oC vào ngày thứ Tư thì sang thứ Năm được dự báo lại giảm hẳn 5oC, nhiệt độ cao nhất trong ngày chỉ khoảng 33oC. Mức giảm thế này là khá mạnh trong những ngày mùa Hè.

Vào những ngày chịu ảnh hưởng của gió Đông Bắc (thứ Hai và thứ Năm tuần tới), các tỉnh thành miền Bắc có mưa rào và dông rải rác, Hà Nội mưa cục bộ, tập trung vào đêm và sáng sớm, chủ yếu là mưa nhỏ đến vừa. Những ngày còn lại trong tuần cũng có thể mưa rải rác nhưng hầu hết chỉ là mưa nhỏ.