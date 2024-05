Miền Bắc vẫn oi bức dù có gió Đông Bắc, nhiệt độ Hà Nội từ giờ đến hết tuần ra sao?

HHT - Nhiều tỉnh thành ở miền Bắc nước ta đang có thời tiết khá oi bức, dù hiện tại có gió Bắc - Đông Bắc. Tại sao gió Bắc không khiến trời khô và mát hơn? Nhiệt độ Hà Nội sẽ thế nào từ giờ đến hết tuần?

Từ sáng nay, 21/5, gió Bắc - Đông Bắc đã ảnh hưởng đến phần lớn miền Bắc nước ta, nhất là khu vực Đông Bắc Bộ và đồng bằng Bắc Bộ. Tuy nhiên, người dân có thể cảm thấy vẫn khá nóng, oi bức.

Cảm giác oi nực là do nhiệt độ cao kết hợp với độ ẩm cũng cao. Ở thời điểm này, phía Bắc có cả nhiệt độ lẫn độ ẩm tương đối đều cao, nên gió Bắc - Đông Bắc về cũng chỉ giúp nhiệt độ ở miền Bắc nước ta không cao hẳn lên (ví dụ, trên 40oC) chứ không tạo ra tiết trời mát và khô được.

Hơn nữa, gió Đông Bắc bây giờ rất nhẹ, ngay cả khi có đợt gió Đông Bắc về thì ở nhiều tỉnh thành miền Bắc, trong ngày vẫn có thể có gió Đông Nam xen kẽ, do đó độ ẩm vẫn cao, nhất là vào sáng và tối.

Từ giờ đến khoảng thứ Sáu, nhiệt độ ở Thủ đô Hà Nội được duy trì ổn định ở mức khá cao, nhiệt độ cao nhất trong ngày (cảm nhận thực tế) vào buổi trưa và chiều là khoảng 37 - 38oC, ngày nắng gián đoạn. Các tỉnh thành lân cận có nhiệt độ tương tự hoặc chênh lệch ít. Khu vực Đông Bắc Bắc Bộ chưa nóng vào hôm nay, nhiệt độ buổi chiều chỉ khoảng 30oC nhưng sẽ tăng dần trong mấy ngày tới, mỗi ngày tăng 1 - 2oC.

Dự báo cuối tuần này, ở miền Bắc sẽ có một đợt nắng nóng mới, kéo dài khoảng 3 ngày, nhiệt độ ở Hà Nội lên trên 40oC.

Từ giờ đến cuối tuần, ở miền Bắc thỉnh thoảng có thể có mưa rải rác, ở Hà Nội khả năng mưa là thấp, nếu có chỉ mưa nhỏ, không đáng kể.