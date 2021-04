Miley Cyrus cùng rapper 17 tuổi ra mắt MV "hot trend" TikTok quay tại bãi đậu xe McDonald

HHT - Cô nàng nổi loạn Miley Cyrus vừa hợp tác với chàng rapper The Kid Laroi trong ca khúc "Without You". Bài hát gốc đã hay nay lại càng đỉnh!

Nữ ca sĩ đình đám Miley Cyrus cùng rapper The Kid Laroi vừa ra mắt khán giả MV bài hát Without You, bản hit đang gây "náo nhiệt" trên TikTok. Trước đó, chủ nhân bản hit là Laroi đã "thả thính" hình ảnh hậu trường quay MV Without You, hiện tại thì MV đã có mặt trên nền tảng YouTube.

MV có độ dài gần 3 phút này được quay ở nhiều địa điểm vòng quanh Los Angeles, bao gồm cả bãi đậu xe của thương hiệu thức ăn nhanh McDonald. Miley vẫn giữ nguyên phong cách tóc mullet vàng hoe của kỷ nguyên Plastic Hearts. MV được chính Miley đạo diễn và lần này nàng ấy trông "đằm thắm" hơn nhiều, rất hợp với chủ đề của bài hát.

Miley nhận xét về Laroi như sau: "Ngay từ lúc bắt đầu làm việc với em ý (Laroi) thì tôi đã biết rằng em ý là một nhạc sĩ, không phải là một con rối. Những thứ làm vì đam mê nghệ thuật và những thứ làm cho ngành công nghiệp âm nhạc là hoàn toàn khác nhau nhé".

Những lời khuyên chân thành trên được chính Laroi (tên thật là Charlton Howard) chia sẻ lại với trang tin Entertainment Weekly. Anh chàng thổ lộ: "Chị ấy bảo tôi rằng hãy tập trung vào những điều đáng quan tâm và mặc kệ những chuyện ngoài tai. Tập trung vào âm nhạc và tạo nên những sản phẩm tuyệt nhất có thể".

Vào năm 2020, tạp chí Rolling Stone đã xướng tên The Kid Laroi vào danh sách những nghệ sĩ đột phá nhất năm. Bài hát Without You đã đưa tên tuổi của chàng nghệ sĩ 17 tuổi trở nên rộng rãi hơn. Ca khúc nằm trong trong album đầu tay của Laroi mang tên F*CK LOVE. Album được tạp chí NME chấm 80/100 điểm, được khen ngợi là đại diện cho những thế hệ nghệ sĩ trẻ và "sẵn sàng mang những của ngon vật lạ đến cho buổi tiệc âm nhạc thời đại".

Vào ngày 8/5 sắp tới thì Miley Cyrus sẽ là khách mời cho chương trình Saturday Night Live cùng với người dẫn chương trình là Elon Musk. Khả năng cao cô nàng sẽ mời The Kid Laroi cùng biểu diễn bài hát mới.