Min Hee Jin mở họp báo lần 2, mong "làm hòa" với HYBE vì tương lai NewJeans

HHT - Tính tới 12h ngày 30/5, "Sudden Shower" do ECLIPSE - ban nhạc trong "Lovely Runner" (Cõng Anh Mà Chạy) đã đạt hạng 6 trên Melon. Bộ phim kết thúc nhưng cơn sốt vẫn chưa hạ nhiệt. Một thành viên của ECLIPSE đã tiếp thêm hy vọng về một màn trình diễn đời thực của nhóm.

HHT - Drag queen nổi tiếng Taylor Sheesh thông báo sẽ mang concert "The Errors Tour" đến TP.HCM và Hà Nội vào ngày 29 - 30/6. Thông tin này nhanh chóng nhận được sự chú ý của cư dân mạng, đặc biệt là người hâm mộ nữ ca sĩ Taylor Swift.

HHT - Né được "khủng long" "Khánh Dư Niên 2", nhưng "Mặc Vũ Vân Gian" lại đứng trước nguy cơ đối đầu với "Câu Chuyện Hoa Hồng" - dự án phim được trông đợi nhất năm nay do Lưu Diệc Phi đóng chính. Cnet lại tìm ra một điểm trùng hợp như "đối thủ trời chọn" của nhà sản xuất/ biên kịch Vu Chính.

HHT - Trái với mong đợi mùa 2 của “All Of Us Are Dead” (Ngôi Trường Xác Sống) sẽ lên sóng trong năm nay, thực tế phim còn chưa khởi quay. Và lịch quay mùa 2 lùi xa đến mức khiến fan ngao ngán bởi thời gian chờ đợi sẽ còn kéo dài.