Miss Charm 2023: Top 10 Bikini theo đánh giá của Sash Factor chỉ có duy nhất 1 đại diện châu Á

HHT - Mới đây, BTC Miss Charm 2023 chính thức tung bộ ảnh bikini của các thí sinh. 38 cô gái diện các thiết kế tông màu dịu mắt, tự tin khoe sắc vóc. Chuyên trang sắc đẹp quốc tế Sash Factor cũng ngay lập tức tung ra BXH theo đánh giá riêng. Đáng chú ý Top 10 chỉ có duy nhất một đại diện châu Á, đại diện Việt Nam thậm chí còn không có mặt trong Top 20.

Miss Charm Dominican Republic

Valentina Campion gây ấn tượng với mái tóc tém cá tính. Cô sở hữu gương mặt sắc sảo, body nóng bỏng với chiều cao 1,73m, số đo ba vòng 82-64-92. Valentina Campion từng giành Á hậu 1 Hoa hậu Trái đất Cộng hòa Dominica 2022. Trước đó, cô ghi tên mình vào Top 15 Hoa hậu Hoàn cầu 2021.

Miss Charm Venezuela

Lady Di đang theo học ngành Truyền thông Xã hội ở trường đại học Fermin Toro, cô còn được đào tạo về khiêu vũ, người mẫu… Đại diện đến từ Venezuela cao 1m83, số đo ba vòng 91-63-97. Cô là Á hậu 1 cuộc thi EL Concursobyos.

Miss Charm Colombia

Đại diện Colombia - Juliana Habib Lorduy được dân mạng khen ngợi hết lời về nhan sắc trong những ngày đầu nhập cuộc Miss Charm 2023. Cô cao 1m72, số đo ba vòng 89-68-96. Cô từng vào Top 10 Hoa hậu Colombia 2021 và là thành viên Hiệp hội Fundacion IMAT giúp đỡ trẻ em bị ung thư.

Miss Charm Costa Rica

Andrea Montero từng đăng quang Hoa hậu Costa Rica năm 2020. Cô sở hữu chiều cao 1m7, số đo ba vòng 88-60-92. Người đẹp 22 tuổi là sinh viên chuyên ngành sư phạm Anh tại Đại học University of Costa Rica, đồng thời theo học khoa Quản trị kinh doanh tại Tecnológico de Costa Rica.

Miss Charm Russia

Anna Baksheeva 22 tuổi, được đánh giá cao bởi vẻ đẹp ngọt ngào. Cô có nhiều kinh nghiệm thi sắc đẹp khi chiến thắng cuộc thi Crasa Of Russia 2019, giành Á hậu Beauty of the Transbaikalia, Á khôi Miss High School Girl, Top 10 Miss Earth 2019 tại Philippines. Đại diện đến từ Nga sở hữu chiều cao 1m77, số đo ba vòng 87-62-96.

Miss Charm Chile

Anahi Hormazabal Garay là người mẫu, từng đăng quang Hoa hậu Thế giới Chile 2018. Cùng năm, cô ghi tên mình vào Top 30 Miss World. Người đẹp sinh năm 1997 được khen ngợi bởi gương mặt xinh như búp bê, chiều cao 1m76, số đo ba vòng 84-63-93.

Miss Charm Philippines

Annabelle Mae McDonnell giành ngôi Á hậu 1 Hoa hậu Hoàn vũ Philippines 2022. Người đẹp từng học tại La Salle Academy ở Iligan. Năm 2019, Annabelle theo đuổi bằng cử nhân về lãnh sự và ngoại giao tại một ngôi trường nổi tiếng ở Manila. Người đẹp cao 1m78, số đo ba vòng 83-66-94. Ngoài nhan sắc, mỹ nhân đến từ Philippines được đánh giá cao khi có nhiều kinh nghiệm thi sắc đẹp.

Miss Charm Brazil

Luma Russo gây ấn tượng bởi gương mặt sắc sảo. Cô cao 1m68m số đo ba vòng nóng bỏng 89-61-92. Nhan sắc vạn người mê được xem là điểm mạnh của thí sinh Brazil tại Miss Charm 2023.

Miss Charm Argentina

Julita Garcia thuộc nhóm thí sinh có chiều cao nổi bật nhất 1m80, số đo ba vòng 85-64-94. Người đẹp sinh năm 1999 là người mẫu, từng giành ngôi vị Á hậu 1 Hoa hậu Hoàn vũ Argentina 2021.

Miss Charm xứ Wales

Olivia Harris sinh năm 2004, đăng quang Hoa hậu xứ Wales 2021. Cô là người mẫu, đồng thời cũng là đại sứ một quỹ từ thiện hỗ trợ trẻ em mắc chứng tự kỷ. Người đẹp sở hữu vóc dáng nóng bỏng với chiều cao 1m79 số đo ba vòng 72-84-98.