Miss Grand chuyện chưa kể: Hoa hậu Thùy Tiên bị thương, Á hậu Engfa đánh rơi vương miện

HHT - Đằng sau đêm Chung kết ồn ào của Miss Grand International 2022 là những hình ảnh người hâm mộ không thể thấy được qua sóng livestream.

Tối 25/10, đêm Chung kết Miss Grand International 2022 chính thức diễn ra tại Indonesia. Chiến thắng cuối cùng thuộc về đại diện đến từ Brazil - Hoa hậu Hòa bình Isabella Menin. Tuy nhiên, sau đêm Chung kết, cuộc thi lại vấp phải vô số ý kiến trái chiều từ người hâm mộ bởi kết quả chung cuộc.

Việc đại diện Việt Nam - Hoa hậu Đoàn Thiên Ân không thể có mặt trong Top 10 khiến người hâm mộ vô cùng bất ngờ. Cũng chính vì vậy, chiếc váy cầu kỳ được NTK Đỗ Long chuẩn bị cho nàng hậu cũng lỡ mất cơ hội tỏa sáng.

Theo Đỗ Long, chiếc váy là biểu tượng cho ánh nắng Mặt Trời chiếu rọi, màu xanh ngọc lục bảo biểu trưng cho tình yêu hòa bình và sự sống. Đồng thời, những màu sắc trên cũng được lấy cảm hứng từ chiếc vương miện dành tân Hoa hậu năm nay. Phần đuôi được đính kết lông vũ tỉ mỉ, các họa tiết được kết hợp hài hòa với hiệu ứng bắt sáng.

Bên cạnh Đoàn Thiên Ân, Hoa hậu Hoà bình Quốc tế 2021 Nguyễn Thúc Thùy Tiên cũng nhận được sự quan tâm lớn từ người hâm mộ. Trước khi chính thức chuyển giao lại chiếc vương miện danh giá, nàng hậu đã có phần biểu diễn mở màn ấn tượng khi xuất hiện cùng 67 thí sinh của cuộc thi. Tuy nhiên, sự cố nhỏ đã diễn ra khiến Thùy Tiên đã bị chảy máu do bị trang phục mở màn cứa vào tay. Dù không ảnh hưởng nhiều nhưng điều này cũng khiến khán giả không khỏi xót xa.

Đại diện đến từ Thái Lan - Engfa Waraha cũng vấp phải nhiều ý kiến trái chiều khi giành vị trí Á hậu 1. Một sự cố bất ngờ đã xảy ra khi Engfa vô tình làm rơi vương miện do ghim cài không chắc chắn. Trong lúc các Á hậu khác di chuyển đến trung tâm sân khấu để chúc mừng tân Hoa hậu, mỹ nhân Thái Lan đã không may làm rơi vương miện, nhưng rất may cô đã kịp thời đỡ được.