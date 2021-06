Miss Universe Andrea Meza không còn lộ vòng 2 lớn bất thường chỉ nhờ tuyệt chiêu này

HHT - Hoa hậu Khánh Vân vừa mới tự tin khoe loạt ảnh mặt mộc, vậy diện mạo không son phấn của Hoa hậu Khánh Vân so với Hoa hậu Đỗ Thị Hà hay nhiều nàng hậu khác như thế nào?

HHT - Trong MV mới "Alcohol-Free" của TWICE, stylist đã cắt xẻ tan nát không ít chiếc khăn của các thương hiệu xa xỉ như Hermès và Louis Vuitton để thiết kế đồ cho 9 cô gái. Thế nhưng mới đây, trong show "Music Bank", netizen phát hiện ra stylist của TWICE thậm chí còn dùng khăn của các thương hiệu này để may váy.