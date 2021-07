MLee nói gì khi hình ảnh lấy cảm hứng từ Lisa (BLACKPINK) gây tranh cãi?

HHT - Sau khi tung đoạn teaser ngắn hé lộ về bài nhảy tuần này tại Sàn Đấu Vũ Đạo 2021, MLee đưa ra phản hồi về một số hình ảnh gây tranh cãi lấy cảm hứng từ thành viên Lisa của BLACKPINK.

Chia sẻ về bài thi nhảy thuộc chủ đề K-Pop, MLee chia sẻ mong muốn hóa thân thành Lisa (BLACKPINK). Cách đây không lâu, nữ ca sĩ sinh năm 1992 cũng khiến cộng đồng mạng xôn xao trước bộ ảnh được lấy cảm hứng từ thành viên Lisa. Bộ ảnh dẫn đến nhiều tranh cãi vì kiểu tóc cho đến cách tạo dáng của MLee đều giống với loạt ảnh quảng bá How You Like That của Lisa.

Trần tình về bộ ảnh này, MLee tâm sự: “Đầu tiên, MLee cũng muốn gửi lời xin lỗi đến cộng đồng Blink (tên fandom của BLACKPINK) về những ồn ào không đáng có. Ngay từ đầu khi nhận lời tham gia “Sàn Đấu Vũ Đạo", bản thân MLee đã suy nghĩ mình phải có một hình tượng để phấn đấu và cố gắng. Không ai khác đó chính là Lisa."

MLee cho biết thêm cô luôn xem Lisa là hình mẫu, truyền cảm hứng để bản thân cố gắng nhiều hơn. MLee hi vọng mình cũng sẽ có được sự tự tin, cuốn hút như Lisa nếu bản thân chăm chỉ rèn luyện. Cô cho rằng việc thích một ai đó và xem họ là mục tiêu để phấn đấu thì không có gì là sai, mong mọi người hiểu và thông cảm cho mình.

Bên cạnh đó, MLee thẳng thắn chia sẻ số tiền đầu tư cô dành cho 3 vòng thi vừa qua tại Sàn Đấu Vũ Đạo xấp xỉ một nửa giá trị MV mà cô từng thực hiện. Ngoài ra, MLee dành nhiều lời khen khi nhắc đến Hậu Hoàng – một thí sinh trong chương trình bởi sự tự tin, thoải mái và tràn đầy năng lượng.

Trước đó, loạt sân khấu cover các bản hit K-Pop của các nghệ sĩ Việt tại Sàn Đấu Vũ Đạo nhận về rất nhiều phê bình. Các fan cho rằng từ phần động tác, thần thái trình diễn cho đến ánh sáng, dàn dựng sân khấu đều còn rất nhiều thiếu sót. Do đó, tiết mục mà MLee và biên đạo Phụng Gà chuẩn bị cho vòng thi K-Pop ít nhiều tạo sự tò mò cho người xem.