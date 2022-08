Mới bị đồn hẹn hò trai đẹp người Ý, Selena Gomez lại lộ ảnh đi chơi cùng rapper gốc Việt

HHT - Selena Gomez và rapper Tyga được bắt gặp rời đi từ cửa sau của một nhà hàng ở phía Tây Hollywood vào rạng sáng ngày thứ Tư (theo giờ địa phương). Thông tin này làm dấy lên nghi án hẹn hò giữa hai ngôi sao đình đám, vậy thực hư câu chuyện ra sao?

Các nguồn tin cho biết Selena Gomez đến nhà hàng ngay trước nửa đêm trong khi chàng rapper gốc Việt đã đến từ trước đó. Bộ phận an ninh không cho phép bất kỳ ai khác vào khu vực riêng của hai nghệ sĩ trước khi cặp đôi rời đi vào 2 giờ sáng ngày hôm sau. Trước đó, tình cũ của Kylie Jenner cũng là một trong những khách mời tham dự tiệc sinh nhật mừng tuổi 30 của Selena Gomez cùng bạn bè thân thiết.

Trước những tin đồn hẹn hò bủa vây, cả Selena Gomez và rapper Tyga đều không đưa ra phản hồi chính thức. Tuy vậy, một nguồn tin thân cận với nữ ca sĩ đã phủ nhận thông tin này, khẳng định hai người đi chơi chung trong một nhóm bạn mà thôi.

Đầu tháng 8, giọng ca Same Old Love được bắt gặp ôm hôn thắm thiết một người đàn ông bí ẩn trên du thuyền hạng sang trong chuyến du lịch tại Ý. Danh tính “người tình tin đồn” của cô nàng nhanh chóng được tiết lộ là nhà sản xuất phim người Ý Andrea Iervolino, 35 tuổi. Anh từng hợp tác với Selena Gomez trong bộ phim In Dubious Battle (2016).