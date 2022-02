Mới cầu hôn thành công Phương Nga, Bình An đã ngay lập tức ra "yêu sách" với nàng Á hậu

HHT - Diễn viên Bình An đang khiến netizen thấy "ngọt sâu răng" khi "thị uy" đòi Á hậu Phương Nga phải đổi cách xưng hô một cách đáng yêu.

Đêm 13/2, màn cầu hôn như mơ của diễn viên Bình An và Á hậu Phương Nga khiến cho netizen “rần rần” cả đêm. Không để cho mọi người nghỉ ngơi, mới đây Bình An tiếp tục khiến cho người hâm mộ "phát hờn" khi bình luận dưới bài viết khoe hạnh phúc của một nửa.

Cụ thể, dưới bức hình rạng ngời hạnh phúc của cặp đôi do Á hậu đăng tải, nam diễn viên đã tuyên bố: “Từ giờ không có xưng bạn với mình nữa nhé, xưng là EM gọi ANH, nhớ chưa!!! Nhà là phải có Nóc”.

Nghe giọng văn của Bình An thì thấy anh chàng đang "lên giọng" với bạn gái nhưng yêu cầu của anh chàng lại rất "cute-phô-mai-que". Lần "thị uy" làm hẳn "nóc nhà" này của Bình An khiến cư dân mạng bật cười. Nhiều người đùa rằng "nóc nhà này rất dễ bị lung lay", "dữ dằn ghê nhưng chắc nóc nhà là... Phương Nga cơ".

Bên cạnh đó, bạn bè và người thân đều dành những lời chúc tốt đẹp nhất cho cặp đôi trai tài gái sắc này.

Mới đây nhất, Bình An lại khiến cư dân mạng "xỉu up xỉu down" khi khoe bộ ảnh check in nhẫn cùng với Phương Nga nhưng nàng Hậu không hề biết.

Bình An tiết lộ anh đã quyết định đi chọn nhẫn cầu hôn từ ngày 23/12, trước Noel 1 ngày với ý định là sẽ cầu hôn vào dịp Noel. Suy đi nghĩ lại thấy vẫn chưa hợp lý nên anh chuyển sang ngày kỷ niệm của cặp đôi rồi cuối cùng quyết định làm vào ngày Valentine.

Anh hài hước chia sẻ: "Mỗi ngày mình đều ngắm nghía "em nó" và chụp lại những bức hình trong nỗi âu lo sợ đại sự bị bại lộ... và đây chính là kết quả - bộ ảnh cầu hôn bí mật của An."

Chuyện tình đẹp như cổ tích của Bình An và Phương Nga từng khiến cho nhiều người ngưỡng mộ. Trải qua 5 năm cùng nhau, cặp đôi trải qua nhiều thử thách nhưng vẫn luôn nắm chặt tay nhau.

Được biết, nam diễn viên “say nắng” Á hậu 1 Hoa hậu Việt Nam 2018 ngay từ lần đầu gặp tại cuộc thi Hoa khôi Đại học Kinh tế Quốc dân 2017. Đến 2018, tin đồn hẹn hò giữa 2 người mới bắt đầu rầm rộ.

Cụ thể, nhiều người phát hiện Bình An ở hàng đầu khán giả và chăm chú theo dõi phần thi của nàng Hậu. Cả hai còn chụp hình thân thiết và sánh đôi trong hậu trường. Sau đó, nam diễn viên còn lặng lẽ sang Myanmar cổ vũ “một nửa” của mình khi Phương Nga tham gia Miss Grand International 2018.

Sau ngần ấy năm bên nhau, cả hai vẫn ngọt ngào và lãng mạn như ngày đầu. Họ không chỉ bên nhau trong cuộc sống mà còn luôn ủng hộ nhau trong công việc.