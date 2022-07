Mời Grimes và Madison Beer vào MV "Dolls", Bella Poarch có tiếp tục làm dậy sóng TikTok?

HHT - Album solo đầu tiên của j-hope (BTS) đã chính thức được trình làng dưới sự đón nhận nồng nhiệt từ người hâm mộ. Với "Jack In The Box", nam rapper nhà BTS gây bất ngờ khi cho thấy một khía cạnh mới, trái ngược hoàn toàn với phong cách trước đây.

HHT - Tiếp nối hai bom tấn “Spider-Man: No Way Home" và “Doctor Strange in the Multiverse of Madness”, phần phim mới nhất của "Thần Sấm" hiện đang thu về loạt thành tích ấn tượng.