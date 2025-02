Mới nhất về Spider-Man 4: Người Nhện sẽ có bạn gái mới, không phải Zendaya?

HHT - Trên mạng xã hội, thông tin Người Nhện Peter Parker (Tom Holland) sẽ có tình yêu mới trong “Spider-Man 4”, không còn là MJ (Zendaya) khiến các fan xôn xao. Theo đó, các dự đoán “bạn gái” mới của Spider-Man sẽ là ai cũng trở thành chủ đề được bàn tán rôm rả.

Mới đây, thông tin Người Nhện Peter Parker (Tom Holland) sẽ có tình yêu mới trong Spider-Man 4 khiến các fan xôn xao. Theo đó, tin này cho biết Peter Parker sẽ không còn yêu MJ (Zendaya) mà bạn gái mới của siêu anh hùng nhả tơ sẽ là một người khác. Điều này được cho là phù hợp với cái kết của phần 3 mang tên Spider-Man: No Way Home (2021).

Trong Spider-Man 3, để bảo vệ sự cân bằng đa vũ trụ, nhằm ngăn chặn một cuộc chiến đa vũ trụ tàn khốc, siêu anh hùng trẻ tuổi Peter Parker đã có một quyết định khó khăn. Theo đó, Doctor Strange (Benedict Cumberbatch) sẽ thực hiện một câu thần chú, khiến cho tất cả mọi người trên thế giới quên đi thân phận thật của Người Nhện. Trong đó có cả Ned - bạn thân và MJ (Zendaya) - bạn gái của siêu anh hùng.

Cuối Spider-Man: No Way Home, Peter Parker đã đến tìm MJ và Ned tại nơi MJ đang làm thêm. Họ không còn nhận ra cậu là ai, cũng không nhớ đã từng quen biết cậu chứ đừng nói là đã có cùng nhau nhiều ký ức khó quên và hình thành nên một mối quan hệ khắng khít. Sau một phút trầm tư, Peter Parker đã không nói gì cả, cậu đã rời khỏi đó như một vị khách bất kỳ nào khác, trở về căn hộ nay chỉ còn một mình cô đơn.

Về việc “bạn gái” mới của Người Nhện sẽ là ai trong Spider-Man 4, các fan dự đoán một số cái tên. Đó có thể là Gwen Stacy. Trong truyện tranh và trong các phim khác về Spider-Man đã công chiếu như The Amazing Spider-Man, Gwen Stacy là người yêu của Peter Parker trước Mary Jane - MJ. Vai diễn này từng được Emma Stone đảm nhận và cho đến nay vẫn rất được khán giả yêu thích.

Nhưng phần đông fan Spider-Man cho rằng Black Cat là cái tên có nhiều “tiềm năng” hơn. Trong truyện tranh, mặc dù Mary Jane cuối cùng là tình yêu lớn nhất của Peter Parker nhưng siêu anh hùng này đã từng có một giai đoạn rất lãng mạn với Black Cat.

Thậm chí, ở nhiều khía cạnh, nhiều fan còn thích Black Cat hơn cả Mary Jane bởi Black Cat không chỉ là một người yêu lãng mạn mà còn là một người bạn chiến đấu ăn ý với Spider-Man chống lại những kẻ ác.

Một số tin đồn còn cho biết Marvel Studios đã chọn được nữ diễn viên đảm nhận vai Black Cat. Đó là người đẹp Sydney Sweeney - ngôi sao của bộ phim hài lãng mạn ăn khách Anyone But You. Sydney Sweeney cũng đã từng là một phần của “Vũ trụ Spider-Man” khi tham gia Madame Web của Sony - một phim khai thác nhân vật có gắn bó với Người Nhện nhưng không có Người Nhện. Ngoại hình và diễn xuất của Sydney Sweeney được cho là hoàn hảo với vai Black Cat.

Tuy nhiên, các fan của cặp đôi đáng yêu Peter Parker - MJ tỏ ra khá bình thản, bởi cũng có tin cho biết Zendaya cũng sẽ quay trở lại phim trường Spider-Man 4. Họ tin rằng dù cho có chuyện gì sẽ xảy ra trong phần 4, đến cuối cùng Peter Parker vẫn sẽ quay trở lại với tình yêu lớn của đời mình - MJ, như những gì luôn xảy ra trong truyện tranh.

Hiện tại, Marvel Studios mới chỉ xác nhận Tom Holland sẽ trở lại với vai Người Nhện trong Spider-Man 4. Ngoài ra, thông tin về sự xuất hiện của Black Cat, hay việc gọi tên Sydney Sweeney trong dàn diễn viên mới, lẫn sự trở lại của Zendaya - tất cả đều đang dừng ở mức tin đồn.

Spider-Man 4 dự kiến sẽ ra rạp vào năm 2026.

Một số bình luận của netizen:

“Tôi thích Black Cat!”

“Tại sao tình yêu lại cần thiết trong phim siêu anh hùng? Ước gì có một bộ phim về một siêu anh hùng không cần có bạn gái.”

“Đó sẽ là Black Cat. Fan của Spider-Man đã biết chuyện này được một năm rồi mà, không phải tin mới.”

“Chỉ có trẻ con mới chọn. Tôi muốn cả Black Cat lẫn Gwen Stacy, hãy cho hai cô nàng ấy cùng xuất hiện rồi xem chuyện gì sẽ xảy ra.”

“Họ sẽ giả vờ cho Peter quen một cô gái khác, và rồi cậu ta vẫn sẽ quay trở về với MJ thôi.”

“Tôi muốn cái kết của No Way Home thực sự có ý nghĩa. Nếu Peter quay lại với MJ và lại làm bạn với Ned thì tôi sẽ rất thất vọng.”