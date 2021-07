Mối tình cổ tích của K-Biz: Bí quyết nào giúp Sooyoung - Jung Kyung Ho bên nhau tận 9 năm?

Khi BLACKPINK gặp sự cố trang phục: Chị cả Jisoo trông hiền dịu vậy lại xử lý cực táo bạo! HHT - Sự cố trang phục là điều chẳng nghệ sĩ nào mong muốn nhưng khi nó xảy ra, họ buộc phải xử lý thật khéo léo. Khi BLACKPINK gặp rắc rối với đồ diễn, thành viên nào phản ứng đỉnh cao nhất?

Nữ thần K-Pop khoe cơ bụng: BLACKPINK vẫn chưa xịn bằng một idol ít danh tiếng HHT - Nữ idol sở hữu vòng eo nhỏ xíu thôi chưa đủ, cơ bụng săn chắc hiện rãnh số 11 mới là hoàn hảo trong mắt Knet. Tuy nhiên, nhóm nhạc nữ hàng đầu BLACKPINK chưa phải idol có cơ bụng chuẩn nhất, danh hiệu đó thuộc về một cái tên ít ai ngờ đến.

Netflix đưa siêu phẩm manga “Hành Trình U Linh Giới” lên live-action, lộ hình ảnh đầu tiên HHT - Sau “Alice In Borderland”, Netflix sẽ tiến hành đưa “Hành Trình U Linh Giới” sang thể loại live-action. Tạo hình đầu tiên của nhân vật chính đã được hé lộ.

Shang-Chi tung trailer "đỉnh", kỹ xảo và hành động không hề thua Doctor Strange hay Thor HHT - Với trailer mới nhất của “Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings”, Marvel Studios đã đưa tới khán giả một góc nhìn cực kỳ đậm chất thần thoại châu Á của MCU.

REVIEW "Loki" tập 3: Loki và buổi "hẹn hò" đầy thảm họa trong... ngày tận thế HHT - Dễ thương, hài hước nhưng cũng tràn ngập những tình tiết gay cấn, tập thứ 3 của “Loki” như một phiên bản MCU của bộ phim hài “Seeking a Friend for the End of the World” vậy.

Olivia Rodrigo trở lại làm "công chúa nhà Disney" sau khi album debut thành công vang dội HHT - Sau khi “khuynh đảo” làng nhạc với album mới nhất "SOUR", Olivia Rodrigo tiếp tục cho ra mắt một ca khúc mới. "The Rose Song", single mới nhất của cô nàng, là một bài hát nhạc phim thuộc series "High School Musical: The Musical: The Series".